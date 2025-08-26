Nawet 1900 zł dla rodziców. Wypłaty świadczenia jeszcze w sierpniu

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Marta Kowalska
2025-08-26 11:03

ZUS rozpocznie wypłaty świadczenia "Aktywni rodzice w pracy" już 29 sierpnia 2025 roku. Pracujący rodzice mogą otrzymać nawet 1900 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 12 do 35 miesięcy.

Nawet 1900 zł dla rodziców. Wypłaty świadczenia jeszcze w sierpniu

i

Autor: Shutterstock
  • Wysokość świadczenia wynosi 1500 zł miesięcznie, a dla dzieci niepełnosprawnych 1900 zł
  • Wypłaty rozpoczną się 29 sierpnia, tuż przed startem roku szkolnego w przedszkolach
  • Przysługuje rodzicom dzieci w wieku 12-35 miesięcy nieучęszczających do żłobka czy przedszkola
  • Oboje rodzice muszą być aktywni zawodowo i opłacać składki emerytalno-rentowe
Super Biznes SE Google News

Kto może otrzymać świadczenie "Aktywni rodzice w pracy"?

Świadczenie "Aktywni rodzice w pracy" to kluczowy element programu Aktywny Rodzic, który wszedł w życie w październiku 2024 roku. Z pomocy finansowej mogą skorzystać rodzice, opiekunowie faktyczni, rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, którzy jednocześnie są aktywni zawodowo.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest zatrudnienie na etacie, wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Jak podkreśla ZUS, kluczowe jest zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego - osoby pracujące wyłącznie na umowie o dzieło nie mają prawa do tego świadczenia.

Wysokość świadczenia ZUS dla pracujących rodziców

Standardowa kwota świadczenia wynosi 1500 zł miesięcznie na dziecko. W przypadku dzieci posiadających odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności, wysokość świadczenia wzrasta do 1900 zł miesięcznie.

Wypłaty w ramach programu "Aktywny rodzic" rozpoczną się 29 sierpnia 2025 roku, co oznacza, że rodzice otrzymają środki jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w przedszkolach i żłobkach.

Warunki przyznania świadczenia aktywni rodzice w pracy

Świadczenie przysługuje rodzicom dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy, które nie uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola ani nie są pod opieką dziennego opiekuna. Gdy dziecko zacznie uczęszczać do żłobka lub przedszkola, świadczenie się kończy, ale rodzice mogą wówczas ubiegać się o inne świadczenie z programu - "Aktywnie w żłobku".

Kluczowym warunkiem jest aktywność zawodowa obojga rodziców. Muszą oni wykazać minimalny poziom przychodów, od których opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Polecany artykuł:

Aż 674 zł miesięcznie, a z dodatkami nawet 1000 zł. Wnioski już od 1 lipca

Szeroki zakres uprawnionych do świadczenia

Świadczenie "Aktywni rodzice w pracy" przysługuje nie tylko osobom ubezpieczonym w ZUS. Z pomocy mogą skorzystać także rolnicy z ubezpieczeniem emerytalno-rentowym, pracownicy służb mundurowych, osoby zatrudnione na podstawie stosunku służbowego.

Uprawnienie zachowują również osoby pobierające zasiłek macierzyński, chorobowy, opiekuńczy, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne lub wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy zgodnie z Kodeksem pracy.

Problem przedsiębiorców z Małym ZUS Plus

Rzecznik MŚP zwraca uwagę na istotny problem w przepisach. Przedsiębiorcy korzystający z ulgi Mały ZUS Plus albo wakacji składkowych są wyłączeni z możliwości korzystania z programu "Aktywny rodzic".

Minister Majewska występuje z inicjatywą doprecyzowania przepisów, co ma zlikwidować nieuzasadnione ograniczenia dla części przedsiębiorców chcących łączyć prowadzenie biznesu z rodzicielstwem.

Kiedy złożyć wniosek o świadczenie

Wnioski o świadczenie "Aktywni rodzice w pracy" można składać elektronicznie za pośrednictwem platformy ZUS, osobiście w placówce ZUS lub pocztą. Ze względu na planowane wypłaty już 29 sierpnia, warto jak najszybciej złożyć kompletną dokumentację.

Program Aktywny Rodzic ma wspierać rodziców w łączeniu obowiązków zawodowych z opieką nad małymi dziećmi, oferując realną pomoc finansową w wysokości do 1900 zł miesięcznie.

UKS Sadyba walczy o przetrwanie. Rodzice dzieci: To wyjątkowe miejsce w Warszawie!
POSŁUCHAJ o akcji "Witaj na Mazowszu". Mówią rodzice dwudniowego Gustawa, położna Małgorzata Łęczycka i Janina Ewa Orzełowska z zarządu Mazowsza:
Mediateka.pl
QUIZ PRL. Smaki lata w PRL-u: Czy pamiętasz letnie przysmaki swojego dzieciństwa?
Pytanie 1 z 20
Który z tych przysmaków był często spożywany prosto z krzaka, bez żadnych dodatków?
QUIZ PRL. Smaki lata w PRL-u: Czy pamiętasz letnie przysmaki swojego dzieciństwa?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚWIADCZENIA RODZINNE