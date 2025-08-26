Wysokość świadczenia wynosi 1500 zł miesięcznie, a dla dzieci niepełnosprawnych 1900 zł

Kto może otrzymać świadczenie "Aktywni rodzice w pracy"?

Świadczenie "Aktywni rodzice w pracy" to kluczowy element programu Aktywny Rodzic, który wszedł w życie w październiku 2024 roku. Z pomocy finansowej mogą skorzystać rodzice, opiekunowie faktyczni, rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, którzy jednocześnie są aktywni zawodowo.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest zatrudnienie na etacie, wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Jak podkreśla ZUS, kluczowe jest zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego - osoby pracujące wyłącznie na umowie o dzieło nie mają prawa do tego świadczenia.

Wysokość świadczenia ZUS dla pracujących rodziców

Standardowa kwota świadczenia wynosi 1500 zł miesięcznie na dziecko. W przypadku dzieci posiadających odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności, wysokość świadczenia wzrasta do 1900 zł miesięcznie.

Wypłaty w ramach programu "Aktywny rodzic" rozpoczną się 29 sierpnia 2025 roku, co oznacza, że rodzice otrzymają środki jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w przedszkolach i żłobkach.

Warunki przyznania świadczenia aktywni rodzice w pracy

Świadczenie przysługuje rodzicom dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy, które nie uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola ani nie są pod opieką dziennego opiekuna. Gdy dziecko zacznie uczęszczać do żłobka lub przedszkola, świadczenie się kończy, ale rodzice mogą wówczas ubiegać się o inne świadczenie z programu - "Aktywnie w żłobku".

Kluczowym warunkiem jest aktywność zawodowa obojga rodziców. Muszą oni wykazać minimalny poziom przychodów, od których opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Szeroki zakres uprawnionych do świadczenia

Świadczenie "Aktywni rodzice w pracy" przysługuje nie tylko osobom ubezpieczonym w ZUS. Z pomocy mogą skorzystać także rolnicy z ubezpieczeniem emerytalno-rentowym, pracownicy służb mundurowych, osoby zatrudnione na podstawie stosunku służbowego.

Uprawnienie zachowują również osoby pobierające zasiłek macierzyński, chorobowy, opiekuńczy, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne lub wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy zgodnie z Kodeksem pracy.

Problem przedsiębiorców z Małym ZUS Plus

Rzecznik MŚP zwraca uwagę na istotny problem w przepisach. Przedsiębiorcy korzystający z ulgi Mały ZUS Plus albo wakacji składkowych są wyłączeni z możliwości korzystania z programu "Aktywny rodzic".

Minister Majewska występuje z inicjatywą doprecyzowania przepisów, co ma zlikwidować nieuzasadnione ograniczenia dla części przedsiębiorców chcących łączyć prowadzenie biznesu z rodzicielstwem.

Kiedy złożyć wniosek o świadczenie

Wnioski o świadczenie "Aktywni rodzice w pracy" można składać elektronicznie za pośrednictwem platformy ZUS, osobiście w placówce ZUS lub pocztą. Ze względu na planowane wypłaty już 29 sierpnia, warto jak najszybciej złożyć kompletną dokumentację.

Program Aktywny Rodzic ma wspierać rodziców w łączeniu obowiązków zawodowych z opieką nad małymi dziećmi, oferując realną pomoc finansową w wysokości do 1900 zł miesięcznie.

