to nie tylko tradycja, ale i ogromny impuls dla polskiej gospodarki, generujący miliardy złotych w zaledwie kilka dni. Polacy wydają przed świętami nawet 15-20 mld zł, co napędza sprzedaż w handlu spożywczym, cukiernictwie i logistyce.

Średnia wartość koszyka zakupowego przed Wielkanocą wzrasta nawet do 400-500 zł, głównie przez tradycyjne produkty i inflację .

. Jakie są ukryte koszty świąt dla portfeli Polaków i dlaczego drożyzna nie zawsze oznacza większe zyski dla firm?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, sprzedaż w handlu spożywczym w tygodniu przed świętami rośnie średnio o 20–40 proc. rok do roku względem standardowych okresów. W niektórych segmentach – szczególnie świeżej żywności – wzrosty są jeszcze wyższe.

Sklepy mają żniwa. Koszyk rośnie nawet do 500 zł

Największym beneficjentem świątecznego boomu pozostaje handel spożywczy. Supermarkety i dyskonty notują w tym czasie rekordowe obroty, a ruch w sklepach wyraźnie przyspiesza już na kilka dni przed świętami.

Z danych NielsenIQ wynika, że średnia wartość koszyka zakupowego w okresie świątecznym rośnie nawet o kilkadziesiąt procent. O ile na co dzień wynosi około 70–100 zł, to przed Wielkanocą często przekracza 200–300 zł. W przypadku większych rodzin lub zakupów robionych „na zapas” jednorazowe rachunki sięgają 400–500 zł.

To nie tylko efekt większej liczby produktów, ale też rosnących cen żywności, które w ostatnich latach pozostają pod presją inflacyjną.

Jajka, mięso i majonez napędzają sprzedaż

Największe wzrosty sprzedaży widać w konkretnych kategoriach produktów, które są bezpośrednio związane z tradycją świąteczną. Z danych rynkowych wynika, że sprzedaż jajek w okresie wielkanocnym rośnie nawet o 30–50 proc., a w niektórych latach – przy napięciach podażowych – towarzyszą temu również wyraźne wzrosty cen.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku mięsa i wędlin. Sprzedaż białej kiełbasy, szynki czy boczku w tygodniu świątecznym potrafi być nawet dwukrotnie wyższa niż w przeciętnym tygodniu. Do tego dochodzą produkty bazowe, takie jak masło, majonez czy cukier, które generują ogromne wolumeny sprzedaży.

Według analiz UCE Research, to właśnie te produkty odpowiadają za największą część świątecznego obrotu w handlu spożywczym.

Cukiernie zarabiają w kilka dni tyle, co przez tygodnie

Wielkanoc to również kluczowy moment dla branży piekarniczej i cukierniczej. W wielu lokalach sprzedaż w ciągu kilku dni przed świętami odpowiada nawet 2–3 tygodniom standardowego handlu.

Ceny produktów pokazują skalę rynku. Babki wielkanocne kosztują od około 20 do nawet 60 zł, a serniki czy mazurki w dobrych cukierniach często przekraczają 80–120 zł. Mimo rosnących cen popyt pozostaje wysoki, a wiele punktów kończy przyjmowanie zamówień jeszcze przed weekendem świątecznym.

To przykład branży, która działa w modelu „krótkiego, intensywnego sezonu” – kilka dni decyduje o dużej części miesięcznych przychodów.

Logistyka i transport pracują na pełnych obrotach

Za wzrostem sprzedaży stoi także cały łańcuch dostaw. Zwiększony popyt oznacza konieczność dostarczenia do sklepów nawet o kilkadziesiąt procent więcej towaru niż w standardowych tygodniach.

Firmy logistyczne i transportowe odnotowują w tym czasie wyraźny wzrost liczby zleceń. Wiąże się to z większymi kosztami, ale też wyższymi przychodami. Według branżowych analiz, okres przedświąteczny należy do najbardziej wymagających operacyjnie momentów w roku.

„Małe wydatki” tworzą wielki rynek

Święta to także ogromny biznes dla branż pozaspożywczych. Kwiaty, dekoracje, koszyczki czy drobne prezenty generują mniejsze pojedyncze wydatki, ale w skali całego kraju przekładają się na setki milionów złotych.

Dane handlowe pokazują, że sprzedaż kwiatów i dekoracji sezonowych rośnie wyraźnie w tygodniu poprzedzającym święta, a ceny często są wyższe niż w pozostałych okresach roku.

Święta kosztują nawet 800 zł na rodzinę

Z badań konsumenckich CBOS i Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że przeciętne wydatki na Wielkanoc wynoszą około 300–600 zł na gospodarstwo domowe. W wielu przypadkach przekraczają jednak 700–800 zł, zwłaszcza w większych rodzinach.

Kluczowy problem polega na tym, że rosnące ceny sprawiają, iż wydajemy więcej, nie kupując więcej produktów. To efekt inflacji, która podnosi wartość rachunku bez zwiększania ilości towaru w koszyku.

Drożyzna zwiększa obroty, ale nie zawsze zyski

Wyższe ceny oznaczają większe przychody dla firm, ale nie zawsze przekładają się na wyższe zyski. Przedsiębiorcy muszą mierzyć się z rosnącymi kosztami energii, transportu i surowców.

W efekcie część firm notuje wyższe obroty, ale ich realne marże pozostają pod presją. To szczególnie widoczne w branżach o niskiej rentowności, takich jak handel spożywczy.

Portfele Polaków odczuwają święta najmocniej

Dla konsumentów Wielkanoc to moment, w którym wydatki kumulują się najszybciej w całym roku. W krótkim czasie pojawia się wiele kosztów – od jedzenia, przez transport, po dodatki i dekoracje.

Efekt jest odczuwalny dopiero po świętach, gdy okazuje się, że łączny rachunek jest znacznie wyższy, niż wynikało to z pojedynczych zakupów przy kasie.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz