1. Planuj zakupy z wyprzedzeniem

Kluczowym sposobem na oszczędność jest przygotowanie dokładnego menu i listy zakupów.

Przykładowe ceny podstawowych produktów w popularnych sieciach w 2026 r.:

Jajka – 12 sztuk: 12,99 zł

Szynka gotowana 1 kg: 29,99 zł

Chleb wieloziarnisty: 5,49 zł

Masło 200 g: 6,99 zł

Warzywa (marchew, pietruszka, sałata): ok. 15 zł

Sporządzenie listy zakupów pozwala kontrolować wydatki i uniknąć impulsywnych zakupów, które często zwiększają koszty świąteczne nawet o kilkadziesiąt złotych. Wcześniejsze planowanie daje także szansę na skorzystanie z promocji typu „kup wcześniej – taniej”, które w wielu sieciach pojawiają się w tygodniach poprzedzających Wielkanoc.

Kongres 590 2021: Polacy nigdzie nie znajdą tak dobrej oferty jak w PPK

2. Porównuj ceny w różnych sklepach i online

Ceny tych samych produktów mogą się różnić w zależności od sieci. Przykłady z 2026 roku:

Biała kiełbasa 1 kg: Lidl 24,99 zł, Carrefour 27,49 zł

10 jajek premium: Auchan online 10,99 zł, sklep stacjonarny 12,99 zł

Zakupy online pozwalają dodatkowo śledzić promocje, korzystać z darmowej dostawy i punktów lojalnościowych. Programy cashback oferują realną oszczędność przy większych koszykach – nawet do 5 proc. wartości zakupów, co w przypadku koszyka za 400 zł daje 20 zł zysku.

3. Wykorzystuj promocje i kupony

Promocje sezonowe są w 2026 r. powszechne, jednak nie wszystkie okazje są rzeczywiste. Sklepy często podnoszą ceny przed Wielkanocą, aby później ogłosić „promocję”.

Najlepiej korzystać z:

Kuponów rabatowych w aplikacjach i newsletterach sieci.

Cashbacku na platformach zakupowych.

Promocji typu „kup 2, zapłać mniej” na słodycze, produkty garmażeryjne i napoje świąteczne.

Dzięki temu można znacząco obniżyć koszty koszyka, nie rezygnując z ulubionych produktów.

4. Gotuj i piecz z głową – nie marnuj jedzenia

Wydatki świąteczne można ograniczyć poprzez planowanie ilości przygotowywanych potraw. Przy obiedzie dla sześciu osób warto przygotować:

1,2–1,5 kg mięsa

4–5 porcji warzyw i dodatków

2 ciasta lub desery

Resztki można wykorzystać w kolejnych posiłkach, np. pieczone mięso w sałatkach, warzywa do zupy krem, ciasto jako podwieczorek. Dobrze przechowywane produkty pozwalają uniknąć marnowania jedzenia, co w praktyce oznacza oszczędność kilkunastu złotych na rodzinę.

5. Postaw na własne dekoracje i DIY prezenty

Dekoracje i gotowe upominki potrafią znacząco zwiększyć koszty świąt. W 2026 roku podstawowy zestaw dekoracji wielkanocnych kosztuje od 50 zł wzwyż, a drobne prezenty gotowe – 20–40 zł.

Własnoręczne przygotowanie ozdób i prezentów pozwala znacznie obniżyć wydatki:

Dekoracje DIY: 20–40 zł na osobę

Prezenty DIY: 15–30 zł na osobę

Łącznie można zaoszczędzić nawet połowę kwoty w porównaniu z zakupem gotowych produktów.

Monitoruj ceny

Niektóre promocje są krótkotrwałe, dlatego warto obserwować newslettery i alerty cenowe w aplikacjach. Sieci takie jak Carrefour i Biedronka wprowadzą krótkoterminowe obniżki na produkty garmażeryjne i słodycze. Elastyczne podejście do zakupów pozwala reagować na najlepsze okazje w ostatniej chwili.

Bonus: Oszczędności energetyczne w kuchni

Efektywne gotowanie i pieczenie to kolejny sposób na ograniczenie wydatków. Gotowanie kilku potraw jednocześnie lub korzystanie z energooszczędnych piekarników zmniejsza rachunki za prąd i gaz. Jeśli pieczesz ciasto i przygotowujesz żurek w tym samym czasie, zużyjesz mniej energii niż gotując każdą potrawę osobno.

Wielkanoc może być zarówno radosna, jak i oszczędna. Kluczem jest planowanie zakupów, korzystanie z promocji i świadome przygotowanie menu. Zastosowanie powyższych trików pozwoli ograniczyć wydatki, zachować tradycję świąteczną i cieszyć się spokojnym, finansowo bezpiecznym okresem.

