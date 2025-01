Dla emerytów pracujących na pełny etat oznacza to wzrost wynagrodzenia netto o około 249 zł miesięcznie, gdyż kwota „na rękę” zwiększy się z obecnych 3260 zł do około 3511 zł. Ta podwyżka płac może być szczególnie istotna dla seniorów zatrudnionych w oparciu o płacę minimalną, co jest częstą praktyką w tej grupie wiekowej.

Coraz więcej pracujących emerytów

Trend łączenia emerytury z pracą zarobkową systematycznie rośnie w Polsce. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba pracujących emerytów wzrosła o 14 proc. – z 747 tys. w 2018 roku do obecnych 854 tys. Większość pracujących emerytów stanowią kobiety, ponieważ ich emerytury ze względu na krótszy okres składkowy są niższe.

Konkretny przykład korzyści

Przykład korzyści z podwyżki obrazuje przypadek 67-letniego pana Zbigniewa z Zabrza, który otrzymuje emeryturę w wysokości 3200 zł brutto i dodatkowo pracuje na pół etatu, zarabiając 2150 zł brutto miesięcznie, co daje mu dodatkowe 1620 zł netto. Od 1 stycznia 2025 r. jego wynagrodzenie powinno wzrosnąć z 2150 zł do 2333 zł brutto, co przełoży się na dodatkowe 136 zł netto miesięcznie. W połączeniu z emeryturą da mu to łączny dochód netto w wysokości około 4636 zł miesięcznie.

Polska w tyle za Europą

Mimo rosnącej liczby pracujących emerytów, Polska wciąż pozostaje w tyle za innymi krajami Unii Europejskiej. Podczas gdy w Polsce około 14 proc emerytów jest aktywnych zawodowo, w Holandii pracuje ponad 26 proc. emerytów, w Danii 29 proc. mężczyzn w wieku 65-69 lat, a w Estonii aż 31,3 proc. seniorów kontynuuje pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Dlaczego seniorzy wybierają pracę?

Seniorzy decydują się na kontynuowanie pracy z różnych powodów. Główne motywacje to nie tylko możliwość dodatkowego zarobku i poprawa jakości życia, ale również chęć pozostania aktywnym społecznie oraz dobra kondycja zdrowotna. W kontekście starzejącego się społeczeństwa, wzrost aktywności zawodowej seniorów może przynieść korzyści zarówno im samym, jak i całej gospodarce.

Rewolucja! Pensja minimalna ZALEŻNA od miejsca zamieszkania! Gdzie zarobisz najwięcej? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.