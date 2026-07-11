Państwowa Straż Pożarna ogłasza pilne nabory, oferując blisko 1700 wakatów i stabilne zatrudnienie w całej Polsce.

Formacja kusi zarobkami sięgającymi ponad 31 000 zł brutto dla kadry kierowniczej, a nawet początkujący strażacy mogą liczyć na ponad 6000 zł brutto.

Odkryj, jakie perspektywy rozwoju i atrakcyjne dodatki czekają na nowych funkcjonariuszy, by rozpocząć karierę w służbie.

Państwowa Straż Pożarna nie ukrywa, że potrzebuje nowych ludzi do służby. Najnowsze dane Komendy Głównej PSP pokazują, że w formacji pozostaje blisko 1700 wolnych etatów, a nabory prowadzone są na bieżąco. To szansa dla osób, które szukają stabilnej pracy, atrakcyjnych dodatków i możliwości rozwoju zawodowego. Jednocześnie ujawniono, ile wynoszą zarobki w Straży Pożarnej – od pensji dla początkujących strażaków po wynagrodzenie komendanta głównego PSP.

Blisko 1700 wakatów. Straż Pożarna prowadzi nabory

Na koniec 2026 roku w Państwowej Straży Pożarnej zatrudnionych było 32 448 osób, w tym 30 542 funkcjonariuszy oraz 1906 pracowników cywilnych. Obecnie liczba etatów dla funkcjonariuszy wynosi 32 226, co oznacza, że do obsadzenia pozostaje niemal 1700 stanowisk. Komenda Główna PSP podkreśla, że oferty pracy są sukcesywnie uzupełniane w ramach regularnych naborów do służby.

To jednak dopiero początek zmian. Dzięki programowi modernizacji służb oraz ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej formacja będzie nadal zwiększać zatrudnienie. W tym roku limit etatów wzrósł już o 485 stanowisk, a w kolejnych latach planowane jest utworzenie następnych – w tym aż 1680 nowych etatów w ramach rozbudowy systemu ochrony ludności.

Zarobki w Straży Pożarnej. Nawet ponad 31 tys. zł miesięcznie

Największe emocje budzą jednak zarobki. Wynagrodzenie strażaka składa się z uposażenia zasadniczego oraz szeregu dodatków, m.in. za stopień, pełnioną funkcję, motywacyjnych czy związanych ze szczególnymi warunkami służby. Już początkujący strażacy mogą liczyć na wynagrodzenie przekraczające 6 tys. zł brutto. Średnie uposażenie stażysty wynosi 6584 zł brutto, przy minimalnej pensji 6111 zł i maksymalnej sięgającej 11 594 zł brutto.

Ratownicy-kierowcy i technicy zarabiają średnio 7176 zł brutto, natomiast specjaliści oraz pomocnicy dyżurnego operacyjnego kraju mogą liczyć na przeciętne wynagrodzenie przekraczające 10 tys. zł brutto.

Jeszcze wyższe pensje otrzymują naczelnicy wydziałów, główni specjaliści czy radcy prawni. W ich przypadku wynagrodzenia mieszczą się w przedziale od 11 966 zł do 20 984 zł brutto.

Najwyższe wynagrodzenia w PSP przypadają na kierownictwo formacji. Zastępcy komendanta głównego otrzymują od 26 276 zł do 28 969 zł brutto miesięcznie. Na szczycie tabeli płac znajduje się komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, którego miesięczne uposażenie wynosi 31 757 zł brutto.

Nie tylko pensja. Strażacy dostają także dodatki

Wynagrodzenie w PSP to nie tylko pensja zasadnicza. Funkcjonariusze otrzymują również dodatki za stopień służbowy, pełnione funkcje kierownicze, wysługę lat czy szczególne warunki pełnienia służby. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zależy od stanowiska, grupy zaszeregowania oraz przyznanych dodatków.

Rozbudowa formacji i kolejne miejsca pracy sprawiają, że Państwowa Straż Pożarna pozostaje jednym z największych pracodawców w służbach mundurowych. Dla osób zainteresowanych służbą oznacza to większą liczbę rekrutacji oraz szansę na stabilne zatrudnienie z możliwością awansu.

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