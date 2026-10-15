Nawet 318 zł więcej do emerytury! Szykuje się solidna waloryzacja

Grażyna Czekalińska
Grażyna Czekalińska
2026-10-15 12:06

Nawet 318 zł więcej miesięcznie do emerytury! Najnowsze dane GUS przynoszą seniorom dobre wiadomości. Z naszych wyliczeń wynika, że waloryzacja może sięgnąć 5,12 proc., czyli niemal tyle, ile wyniosła tegoroczna podwyżka. Przy świadczeniu 3000 zł oznaczałoby to dodatkowe 154 zł. Wzrosłyby również dodatki wypłacane przez ZUS.

Seniorka czyta książkę. Na miniaturze banknoty 100 złotych. O waloryzacji emerytur przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Pixabay.com Uśmiechnięta, starsza kobieta z okrągłymi kolczykami w uszach, w czerwonym swetrze, czyta magazyn, na pierwszym planie stos banknotów 100-złotowych. Temat trzynastej emerytury i jak ją podwyższyć, przeczytasz na Super Biznes.
  • Najnowsze prognozy GUS zapowiadają znaczącą waloryzację emerytur i rent, przynosząc optymistyczne wieści dla milionów seniorów.
  • Świadczenia mogą wzrosnąć o 5,12 proc., co przełoży się na dodatkowe kilkadziesiąt, a nawet kilkaset złotych miesięcznie, odczuwalnie zasilając domowe budżety.
  • Sprawdź, jak te podwyżki wpłyną na Twoje świadczenie, jakie dodatki również wzrosną i kiedy dokładnie ZUS wypłaci wyższe kwoty.

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego dają milionom emerytów i rencistów powody do optymizmu. Z naszych wyliczeń wynika, że wskaźnik waloryzacji może wynieść 5,12 proc., czyli niemal tyle, ile wyniosła tegoroczna podwyżka na poziomie 5,3 proc. Dla seniorów oznaczałoby to dodatkowe kilkadziesiąt, a nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

Seniorzy mogą sporo zyskać

Wysokość podwyżki zależy od kwoty pobieranego świadczenia. Przy wskaźniku 5,12 proc. emerytura wynosząca 1978 zł brutto zwiększyłaby się do 2079 zł, czyli o 101 zł. Osoby otrzymujące obecnie 2173 zł mogłyby liczyć na 2284 zł, a więc o 111 zł więcej.

Przy świadczeniu w wysokości 2483 zł nowa kwota wyniosłaby 2610 zł. To dodatkowe 127 zł miesięcznie. Z kolei emerytura na poziomie 3000 zł wzrosłaby do 3154 zł, co oznacza 154 zł więcej przy każdej wypłacie. W skali dwunastu miesięcy daje to ponad 1800 zł dodatkowych pieniędzy.

Jeszcze większe kwoty pojawiają się przy wyższych świadczeniach. Emerytura wynosząca 3931 zł zwiększyłaby się do 4132 zł, czyli o 201 zł. Seniorzy pobierający 5173 zł otrzymywaliby 5438 zł, a więc o 265 zł więcej. Przy emeryturze w wysokości 6208 zł podwyżka sięgnęłaby aż 318 zł, a nowe świadczenie wyniosłoby 6526 zł brutto.

Szczegółowe wyliczenia dla różnych wysokości emerytur przedstawiamy w galerii. Wszystkie podane kwoty są wartościami brutto, dlatego rzeczywista zmiana przelewu na konto może być inna ze względu na składkę zdrowotną i ewentualny podatek. 

Nowe dane GUS ważne dla emerytów

Podstawą najnowszych wyliczeń są dane dotyczące cen i wynagrodzeń. Według szybkiego szacunku GUS, inflacja we wrześniu 2026 roku wyniosła 4 proc. rok do roku, a w porównaniu z sierpniem ceny wzrosły o 0,7 proc.

Szczególnie mocno podrożały paliwa i smary do prywatnych środków transportu, których ceny były o 36,1 proc. wyższe niż rok wcześniej. Energia elektryczna, gaz i inne paliwa zdrożały o 4,9 proc. rok do roku. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych były niższe o 0,5 proc.

Istotne są również dane o wynagrodzeniach. W sierpniu przeciętna płaca brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 9259,54 zł, co oznacza wzrost o 5,6 proc. w porównaniu z sierpniem 2025 roku. Był on niższy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali wzrost o 6,6 proc.

Na podstawie wrześniowej inflacji i sierpniowej dynamiki płac wyliczyliśmy wskaźnik na poziomie 5,12 proc. W praktyce oznaczałoby to podwyżki zbliżone procentowo do tych, które seniorzy otrzymali w tym roku.

Waloryzacja emerytur 2027. Kiedy seniorzy dostaną podwyżki?

Przedstawione kwoty dotyczą prognozowanej waloryzacji emerytur i rent, która nastąpi 1 marca 2027 roku. Wskaźnik 5,12 proc. jest naszym szacunkiem opartym na dostępnych danych GUS, a nie ostateczną wysokością przyszłorocznej podwyżki. Do ustalenia oficjalnego wskaźnika potrzebne będą pełne dane za 2026 rok, w tym średnioroczna inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Dlatego wysokość waloryzacji może się jeszcze zmienić. Ostateczny wskaźnik poznamy na początku 2027 roku. Wtedy będzie wiadomo, o ile dokładnie wzrosną emerytury, renty i dodatki wypłacane przez ZUS. Podwyższone świadczenia seniorzy otrzymają od marca.

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