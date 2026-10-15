Najnowsze prognozy GUS zapowiadają znaczącą waloryzację emerytur i rent, przynosząc optymistyczne wieści dla milionów seniorów.

Świadczenia mogą wzrosnąć o 5,12 proc., co przełoży się na dodatkowe kilkadziesiąt, a nawet kilkaset złotych miesięcznie, odczuwalnie zasilając domowe budżety.

Sprawdź, jak te podwyżki wpłyną na Twoje świadczenie, jakie dodatki również wzrosną i kiedy dokładnie ZUS wypłaci wyższe kwoty.

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego dają milionom emerytów i rencistów powody do optymizmu. Z naszych wyliczeń wynika, że wskaźnik waloryzacji może wynieść 5,12 proc., czyli niemal tyle, ile wyniosła tegoroczna podwyżka na poziomie 5,3 proc. Dla seniorów oznaczałoby to dodatkowe kilkadziesiąt, a nawet kilkaset złotych miesięcznie.

Seniorzy mogą sporo zyskać

Wysokość podwyżki zależy od kwoty pobieranego świadczenia. Przy wskaźniku 5,12 proc. emerytura wynosząca 1978 zł brutto zwiększyłaby się do 2079 zł, czyli o 101 zł. Osoby otrzymujące obecnie 2173 zł mogłyby liczyć na 2284 zł, a więc o 111 zł więcej.

Przy świadczeniu w wysokości 2483 zł nowa kwota wyniosłaby 2610 zł. To dodatkowe 127 zł miesięcznie. Z kolei emerytura na poziomie 3000 zł wzrosłaby do 3154 zł, co oznacza 154 zł więcej przy każdej wypłacie. W skali dwunastu miesięcy daje to ponad 1800 zł dodatkowych pieniędzy.

Jeszcze większe kwoty pojawiają się przy wyższych świadczeniach. Emerytura wynosząca 3931 zł zwiększyłaby się do 4132 zł, czyli o 201 zł. Seniorzy pobierający 5173 zł otrzymywaliby 5438 zł, a więc o 265 zł więcej. Przy emeryturze w wysokości 6208 zł podwyżka sięgnęłaby aż 318 zł, a nowe świadczenie wyniosłoby 6526 zł brutto.

Szczegółowe wyliczenia dla różnych wysokości emerytur przedstawiamy w galerii. Wszystkie podane kwoty są wartościami brutto, dlatego rzeczywista zmiana przelewu na konto może być inna ze względu na składkę zdrowotną i ewentualny podatek.

Nowe dane GUS ważne dla emerytów

Podstawą najnowszych wyliczeń są dane dotyczące cen i wynagrodzeń. Według szybkiego szacunku GUS, inflacja we wrześniu 2026 roku wyniosła 4 proc. rok do roku, a w porównaniu z sierpniem ceny wzrosły o 0,7 proc.

Szczególnie mocno podrożały paliwa i smary do prywatnych środków transportu, których ceny były o 36,1 proc. wyższe niż rok wcześniej. Energia elektryczna, gaz i inne paliwa zdrożały o 4,9 proc. rok do roku. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych były niższe o 0,5 proc.

Istotne są również dane o wynagrodzeniach. W sierpniu przeciętna płaca brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 9259,54 zł, co oznacza wzrost o 5,6 proc. w porównaniu z sierpniem 2025 roku. Był on niższy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali wzrost o 6,6 proc.

Na podstawie wrześniowej inflacji i sierpniowej dynamiki płac wyliczyliśmy wskaźnik na poziomie 5,12 proc. W praktyce oznaczałoby to podwyżki zbliżone procentowo do tych, które seniorzy otrzymali w tym roku.

Waloryzacja emerytur 2027. Kiedy seniorzy dostaną podwyżki?

Przedstawione kwoty dotyczą prognozowanej waloryzacji emerytur i rent, która nastąpi 1 marca 2027 roku. Wskaźnik 5,12 proc. jest naszym szacunkiem opartym na dostępnych danych GUS, a nie ostateczną wysokością przyszłorocznej podwyżki. Do ustalenia oficjalnego wskaźnika potrzebne będą pełne dane za 2026 rok, w tym średnioroczna inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Dlatego wysokość waloryzacji może się jeszcze zmienić. Ostateczny wskaźnik poznamy na początku 2027 roku. Wtedy będzie wiadomo, o ile dokładnie wzrosną emerytury, renty i dodatki wypłacane przez ZUS. Podwyższone świadczenia seniorzy otrzymają od marca.

KARPACZ 2026 Bartosz Marczuk