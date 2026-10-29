Emerytury trafią do seniorów wcześniej. Przed weekendem ZUS zmienia zasady wypłat

Dlaczego ZUS zmienia terminy wypłat świadczeń?

Pod koniec roku wielu emerytów i rencistów może być zaskoczonych, gdy pieniądze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawią się na ich kontach wcześniej niż zwykle. Nie jest to jednak żadna pomyłka. Wszystko wynika z prostego faktu: standardowe terminy wypłat świadczeń wypadają w dni ustawowo wolne od pracy lub w weekendy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła pieniądze w sześciu stałych terminach każdego miesiąca: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia. Jeśli któryś z nich jest dniem wolnym, środki muszą trafić do seniorów najpóźniej w ostatni dzień roboczy poprzedzający tę datę. Taka sytuacja czeka nas pod koniec 2026 roku. Nowe terminy wypłat ZUS oznaczają, że miliony Polaków muszą być przygotowane na wcześniejsze przelewy i przekazy pocztowe.

Warto o tym pamiętać, planując domowy budżet, zwłaszcza że końcówka roku to czas zwiększonych wydatków związanych ze świętem Wszystkich Świętych, a później z Bożym Narodzeniem.

Kiedy emeryci dostaną listopadowe pieniądze?

Pierwsze przyspieszone przelewy trafią do seniorów już na przełomie października i listopada. Osoby, które standardowo otrzymują świadczenie 1. dnia miesiąca, tym razem dostaną pieniądze jeszcze w październiku. Dzieje się tak, ponieważ 1 listopada (Wszystkich Świętych) wypada w niedzielę. ZUS przeleje więc środki najpóźniej w piątek, 30 października 2026 roku.

To jednak nie koniec zmian w listopadzie. Przyspieszoną wypłatę otrzymają także osoby, których termin płatności przypada na 15. dzień miesiąca. W 2026 roku to również niedziela, więc emerytury i renty trafią do nich dwa dni wcześniej – w piątek, 13 listopada. Wcześniejsza wypłata emerytur w listopadzie obejmie więc dwie duże grupy seniorów, w tym około miliona osób, które standardowo otrzymują pieniądze 1. dnia miesiąca. Pozostałe terminy, czyli 6, 10, 20 i 25 listopada, wypadają w dni robocze, więc w tych przypadkach świadczenia będą realizowane bez zmian.

Kto może liczyć na dwie wypłaty w grudniu?

Dwie wypłaty w grudniu otrzymają osoby, których standardowy termin przypada na 1 stycznia, natomiast przyspieszonych przelewów mogą spodziewać się także seniorzy z terminami 6, 20 i 25 dnia miesiąca. Grudzień 2026 roku przyniesie przesunięcie aż trzech standardowych terminów wypłat, co ułatwi wielu osobom przedświąteczne przygotowania. Tak dokładnie wygląda grudniowy kalendarz wypłat:

6 grudnia (niedziela) - wypłata trafi do seniorów najpóźniej w piątek, 4 grudnia.

- wypłata trafi do seniorów najpóźniej w piątek, 4 grudnia. 20 grudnia (niedziela) - ZUS przeleje pieniądze do piątku, 18 grudnia.

- ZUS przeleje pieniądze do piątku, 18 grudnia. 25 grudnia (Boże Narodzenie) - Środki zostaną wypłacone jeszcze przed Wigilią, najpóźniej w środę, 23 grudnia.

Największa niespodzianka czeka jednak osoby z terminem na 1 stycznia 2027 roku. Ponieważ Nowy Rok to dzień ustawowo wolny, ZUS wyśle te pieniądze najpóźniej 31 grudnia. Oznacza to, że niektórzy seniorzy w grudniu zobaczą na kontach dwa przelewy: jeden na początku miesiąca (za grudzień), a drugi – za styczeń – na samym jego końcu.

Jak zaplanować domowy budżet przy wcześniejszych wypłatach?

Choć wcześniejszy zastrzyk gotówki może cieszyć, warto zachować ostrożność przy planowaniu wydatków. Wcześniejsza wypłata nie oznacza dodatkowych pieniędzy ani premii od państwa. To jedynie przesunięcie terminu należnego świadczenia.

Osoby, które otrzymają styczniową emeryturę 31 grudnia, muszą pamiętać, że te środki będą musiały wystarczyć na cały kolejny miesiąc. Następny standardowy przelew z ZUS trafi do nich bowiem dopiero na początku lutego 2027 roku. Rozsądne gospodarowanie budżetem w okresie świąteczno-noworocznym pozwoli uniknąć finansowego dołka na początku nowego roku.

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