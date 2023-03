i Autor: pixabay.com

Dni wolne od pracy

Nawet 38 dni płatnego urlopu rocznie! Tyle łącznie wolnego mogą dostać krwiodawcy

W Polsce jest ponad 600 tys. krwiodawców. Zgodnie z najnowszymi przepisami mogą oni mieć nawet dodatkowych 12 dni płatnego wolnego w roku. Dni wolne mają na stałe przysługiwać w dniu oddawania krwi i w dniu kolejnym. Chodzi o to, by krwiodawca mógł się zregenerować. Jednak pojawia się pytanie, kto za dni nieobecności pracownika będzie musiał zapłacić? Wszystko wskazuje na to, że będzie to obowiązek pracodawcy.