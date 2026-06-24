Rząd szykuje masowe kontrole w zakładach pracy: PIP sprawdzi, jak pracodawcy chronią pracowników przed nadchodzącymi, niemal 40-stopniowymi upałami.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom wodę, gdy temperatura przekroczy 25°C na zewnątrz lub 28°C w pomieszczeniach.

Kontrolerzy PIP zwrócą uwagę na rolety w biurach oraz zacienione i zadaszone miejsca odpoczynku dla pracujących na zewnątrz.

W upały szef może skrócić czas pracy lub wprowadzić dodatkowe przerwy, nie obniżając przy tym wynagrodzenia pracownikom.

Upały w pracy. Minister zleca masowe kontrole

Zbliżające się tropikalne upały, z temperaturami sięgającymi niemal 40 stopni Celsjusza, postawiły na nogi administrację państwową. Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skierowała oficjalne pismo do Głównego Inspektora Pracy Marcina Staneckiego. Domaga się w nim wzmożonych działań kontrolnych w zakładach pracy na terenie całej Polski.

"Zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli, których celem będzie weryfikacja, czy pracodawcy przestrzegają praw pracowników chroniących przed upałami" — czytamy w liście minister. W związku z nadchodzącą falą upałów, rząd zlecił Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzenie wzmożonych kontroli, które mają sprawdzić, czy pracodawcy przestrzegają praw pracowników. Chodzi o fundamentalną zasadę – szef ma obowiązek chronić zdrowie i życie zatrudnionych, zapewniając im bezpieczne warunki. A to dotyczy także odpowiedniej temperatury w miejscu pracy.

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Kiedy pracodawca musi zapewnić wodę? Obowiązują dwie temperatury

Inspektorzy PIP będą mieli konkretne wytyczne. Kluczową kwestią, na którą zwraca uwagę minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jest dostęp do napojów. Przepisy BHP mówią wprost, że szef musi zapewnić pracownikom darmową wodę, gdy robi się gorąco. Co to dokładnie oznacza?

Zgodnie z przepisami, obowiązki pracodawcy podczas upałów obejmują bezpłatne dostarczenie wody, gdy temperatura osiągnie:

25 stopni Celsjusza – w przypadku pracy na otwartej przestrzeni (np. na budowie, przy pracach drogowych czy w rolnictwie),

28 stopni Celsjusza – w przypadku pracy w pomieszczeniach biurowych, halach produkcyjnych czy magazynach.

Woda musi być dostępna dla wszystkich i w takiej ilości, by nikt nie odczuwał pragnienia. To nie wszystko. W przypadku osób pracujących na zewnątrz, kontrolerzy będą rygorystycznie sprawdzać, czy mają one zapewnione zacienione i zadaszone miejsce do odpoczynku.

Źródło: Fakt

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