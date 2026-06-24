Niższe ceny paliw od czwartku. Benzyna znów tanieje

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-06-24 12:02

Tankowanie będzie odrobinę mniej bolesne dla portfeli kierowców. Minister Energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od czwartku. Benzyna potanieje kolejny dzień z rzędu, choć zmiany są symboliczne. Dobra wiadomość jest taka, że od początku obowiązywania nowych przepisów ceny paliw spadły już zauważalnie.

Stacja paliw Circle K z autami tankującymi benzynę i diesla, symbolizująca obniżki cen paliw. O aktualnych cenach i zmianach dla kierowców przeczytasz na Super Biznes.
Autor: Super Express Stacja paliw Circle K z samochodami tankującymi benzynę, symbolizująca spadające ceny paliw w Polsce. Kierowcy mogą odetchnąć, bo benzyna znów tanieje, o czym pisze Super Biznes. Widoczne dystrybutory i budynek stacji.

Kierowcy mogą odetchnąć. Benzyna znów tanieje

Od czwartku kierowcy zapłacą nieco mniej za benzynę. Z najnowszego obwieszczenia Ministra Energii wynika, że maksymalne ceny obu rodzajów benzyn zostaną obniżone o kolejny grosz na litrze.

Cena diesla pozostanie bez zmian.

Kolejna obniżka cen benzyny

Od czwartku litr benzyny Pb95 będzie kosztował maksymalnie 5,96 zł. To o 1 grosz mniej niż w środę, kiedy obowiązuje cena 5,97 zł za litr.

Spadnie również cena benzyny Pb98. Kierowcy zapłacą za nią maksymalnie 6,67 zł za litr, podczas gdy obecnie limit wynosi 6,68 zł.

Bez zmian pozostanie natomiast cena oleju napędowego. Diesel nadal będzie kosztował maksymalnie 6,11 zł za litr.

Paliwa wyraźnie tańsze niż na początku zmian

Choć najnowsze obniżki są niewielkie, to w dłuższej perspektywie różnica jest już odczuwalna.

Gdy 31 marca wprowadzono system cen maksymalnych, litr benzyny Pb95 kosztował maksymalnie 6,16 zł. Dziś jest to już 20 groszy mniej.

Jeszcze większy spadek zanotował diesel. Na początku obowiązywania nowych zasad jego cena sięgała aż 7,60 zł za litr. Obecnie wynosi 6,11 zł.

Za złamanie przepisów grozi milion złotych kary

Resort energii codziennie publikuje nowe maksymalne ceny paliw. Obowiązują one od dnia następującego po publikacji w Monitorze Polskim.

Przedsiębiorcy muszą bezwzględnie przestrzegać wyznaczonych limitów. Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej może zakończyć się dotkliwą karą.

Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa, a sankcja za złamanie przepisów może sięgnąć nawet 1 mln zł.

Co dalej z cenami paliw?

Obecny system obowiązuje dzięki czasowemu obniżeniu stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc. Rząd zdecydował się przedłużyć ten mechanizm do końca czerwca.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów poinformowało, że nie będzie dalszego przedłużenia obniżonych stawek akcyzy na część paliw.

To oznacza, że kierowcy w najbliższych dniach powinni uważnie śledzić kolejne komunikaty resortu energii. Już w czwartek zostanie opublikowane następne obwieszczenie, które określi maksymalne ceny paliw obowiązujące w piątek.

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