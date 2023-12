i Autor: PAP/Paweł Supernak

Wydatki rządu

Nawet 42 mld zł dla Polaków od rządu Tuska

Rząd Tuska już na starcie może przeznaczyć na rzecz Polaków nawet 42 mld zł. Jeśli tylko premier wraz z jego rządem wprowadzi w ciągu stu pierwszych dni główne przedwyborcze obietnice, które przytoczył w swoim expose, to do obywateli popłynie spora gotówka. Zobacz, co w swoim wystąpieniu zawarł premier Donald Tusk.