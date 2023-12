Nowy-stary premier Donald Tusk. Dzięki polityce został milionerem

Majątek Donalda Tuska. Milionowe oszczędności, ponad 300 tys. zł emerytury rocznie

Donald Tusk na początku X kadencji Sejmu złożył oświadczenie majątkowe. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej posiada oszczędności wysokości 112 tys. zł. Oprócz tego posiada środki pieniężne w obcej walucie, wysokości 285 tys. euro (ok. 1,2 mln zł według kursu na 11 grudnia 2023). Ponadto majątek polityka zabezpiecza polisa na życie ERGO Hestia wartości 300 tys. zł i dwie polisy na życie i dożycie Allianz o wartości 70 tys. zł.

Nowy-stary premier może się pochwalić także nie małymi dochodami z pracy i emeryturą. W 2022 roku otrzymał 1515,03 zł świadczenia emerytalnego, z ZUS 52 210,08 zł (ok. 4350 zł miesięcznie), zaś z Komisji Europejskiej 65 tys. euro (ok. 280 tys. zł). Jak wyliczyliśmy, łączne miesięczne dochody emerytalne Donalda Tuska wynoszą ok. 27 900 zł.

Do tego dochodzą dochody Donalda Tuska pracy w Europejskiej Partii Ludowej wysokości 331 458,68 zł (za cały 2022 rok, czyli ok. 27 tys. zł miesięcznie), dochody z praw autorskich za granicą wysokości 1145,53 zł i praw autorskich w Polsce wysokości 177 791 zł. Warto przypomnieć, że polityk jest autorem kilku książek takich jak "Był sobie Gdańsk", "Idee gdańskiego liberalizmu", "Solidarność i duma", a także "Szczerze" będąca jego dziennikiem. Miesięczne dochody Donalda Tuska w 2022 roku wynosiły w 2022 roku wynosiły ok. 42 500 zł.

Donald Tusk zarobił z odsetek z oszczędności 175 zł w 2022 roku. To jednak niska kwota biorąc pod uwagę jego dochody. Gdy weźmiemy pod uwagę jego emeryturę i dochody z pracy (i praw autorskich), rok temu przewodniczący PO zarabiał miesięcznie średnio ok. 70 tys. zł!

Co ciekawe, w oświadczeniu majątkowym Donalda Tuska brakuje informacji o posiadanych przez jego nieruchomościach. To skutek tego, że polityk przepisał swoje nieruchomości na żonę. Niedługo jednak majątek polityków może zostać ujawniony, gdyż posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli w Sejmie projekt o jawności majątków najbliższych rodzin polityków.

Ponadto Donald Tusk w oświadczeniu majątkowym zadeklarował posiadanie zegarka Grand Seiko GMT z 2016 roku.

Przeszłość Donalda Tuska. Wykształcenie i kariera polityczna

Urodzony w 1957 roku w Gdańsku Donald Tusk z wykształcenia jest historykiem. Studia ukończył w 1980 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańsku. W czasach studenckich działał w opozycji antykomunistycznej. Był także przewodniczącym Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Wydawnictwie Morskim.

Donald Tusk jest jednym z założycieli Kongresu Liberalno-Demokratycznego, w roku 1991 został przewodniczącym partii, w tym samym roku zadebiutował w Sejmie w opozycji do rządu Jana Olszewskiego. Po przegłosowaniu wotum nieufności w 1992 roku był jednym z inicjatorów koalicji, która powołała rząd Hanny Suchockiej, który upadł w 1993 roku. W wyborach parlamentarnych nie udało się KLD przekroczyć progu.

W 1994 roku Donald Tusk został jednym z wiceprzewodniczących Unii Wolności (UW), która powstała z połączenia KLD i Unii Demokratycznej. W 1997 roku został senatorem z ramienia UW, oraz został wicemarszałkiem Sejmu. W 2000 roku odszedł z partii, po tym jak przegrał rywalizację o przewodniczącego UW z Bronisławem Geremkiem.

W 2001 roku Donald Tusk z Andrzejem Olechowskim i Maciejem Płażyńskim założył Platformę Obywatelską. W wyborach do Sejmu IV kadencji PO zyskało 65 mandatów, stając się największa partią opozycyjną wobec rządzącego SLD. Donald Tusk został wtedy wicemarszałkiem Sejmu. W 2003 roku został nowym przewodniczącym PO.

W 2005 roku Donald Tusk startował w wyborach prezydenckich, wtedy też Jacek Kurski przytoczył słynną historię o dziadku z Wehrmachtu. Polityk mimo wszystko dostał się do drugiej tury, w której przegrał z Lechem Kaczyńskim. W wyborach parlamentarnych PO przegrało również z trzema punktami procentowymi z PiS i wylądowało w opozycji.

W 2007 roku PO zwyciężyło w przedterminowych wyborach parlamentarnych, został również premierem, oprócz macierzystej partii, poparcie dla jego rządu udzieliło Polskie Stronnictwo Ludowej. Platforma Obywatelska zwyciężyła wybory parlamentarne również w 2011 roku i ponownie został premierem.

W 2014 roku został wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej na 2,5 roku kadencji, w związku z tym zrezygnował ze stanowiska premiera. W 2017 roku został ponownie wybrany na swoje stanowisko, obowiązki pełnił do 2019 roku. Wtedy też został nowym przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej.

W 2021 roku Donald Tusk wrócił do polskiej polityki, został wybrany na przewodniczącego partii, a w 2022 roku ustąpił ze stanowiska przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. W 2023 roku na czele Koalicji Obywatelskiej wszedł do Sejmu. Po wyborach zrealizowano przedwyborcze zapowiedzi stworzenia koalicji złożonej z KO, Trzeciej Drogi i Lewicy, która miałaby powołać nowy rząd, przejmując władzę po dwóch kadencjach rządów PiS.

Jak wynika z porozumienia partii mających stworzyć nowy rząd, Donald Tusk ponownie zostanie wybrany na premiera RP.

Rodzina Donalda Tuska

W 1978 Donald Tusk wziął ślub cywilny z Małgorzatą Sochacka, w 2005 roku zawarli małżeństwo kościelne. Para ma dwoje dzieci, syna Michała urodzonego w 1982 roku oraz córkę Katarzynę urodzoną w 1987 roku znaną również jako blogerką modową.

Lider PO jest również dziadkiem, w 2009 roku na świat przyszło dziecko Michała Tuska i jego małżonki. Kilka lat później urodziło się drugie dziecko syna polityka, a w 2016 roku trzecie. Do tego Kasia Tusk ma dwoje dzieci, tym samym Donald Tusk jest dziadkiem aż piątki dzieci!

