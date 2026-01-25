Dodatek sierocy w wysokości 654,48 zł przysługuje wyłącznie osobom pobierającym rentę rodzinną po zmarłych rodzicach, nie po małżonku.

Świadczenie to jest przeznaczone dla tzw. sierot zupełnych (po obojgu rodzicach lub gdy ojciec jest nieznany), niezależnie od wieku, jeśli spełniają warunki.

Aby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek ZUS ERRD wraz z aktami zgonu rodziców (lub matki i aktu urodzenia z adnotacją o nieznanym ojcu).

Każdej uprawnionej osobie z rodzeństwa, spełniającej kryteria sieroty zupełnej, ZUS wypłaca pełną kwotę dodatku indywidualnie

Wdowa z rentą po mężu nie dostanie dodatku. ZUS wyjaśnia zasady

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jednoznacznie precyzuje, że dodatek w wysokości 654,48 zł nie jest przeznaczony dla każdej osoby pobierającej rentę rodzinną. Choć nazwa świadczenia może być myląca, kluczowe jest to, po kim jest ono dziedziczone. Renta rodzinna przysługuje bowiem zarówno po zmarłym małżonku, jak i po zmarłym rodzicu. Jednak tylko w tym drugim przypadku można ubiegać się o dodatkowe wsparcie.

Portal informuje, że wdowy, które otrzymują świadczenie po zmarłym małżonku, nie kwalifikują się do otrzymania tego wsparcia, mimo że pobierają świadczenie nazywane rentą rodzinną. Zasady te wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim, na którą powołuje się portal infor:

„Co prawda dodatek sierocy można otrzymać bez względu na wiek osoby uprawnionej do renty rodzinnej, ale to nie oznacza, że wdowy, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym mężu, mają do niego prawo. Tak nie jest”.Oznacza to, że dodatek jest nierozerwalnie związany ze statusem sieroty zupełnej, a nie statusem wdowy czy wdowca.

Komu przysługuje dodatek dla sierot zupełnych?

Dodatek sierocy, jak podkreśla ZUS, nie jest świadczeniem samoistnym. Można go otrzymać wyłącznie jako uzupełnienie do pobieranej już renty rodzinnej po zmarłym rodzicu. Zgodnie z przepisami, o świadczenie mogą ubiegać się osoby, które spełniają definicję sieroty zupełnej. Oznacza to, że prawo do niego mają osoby, którym zmarli oboje rodzice lub których matka zmarła, a ojciec jest nieznany. Co ważne, fakt przebywania w rodzinie zastępczej nie stanowi przeszkody w przyznaniu dodatku.

Chociaż świadczenie kojarzy się głównie z dziećmi, wiek nie zawsze jest barierą. Prawo do dodatku dla sierot zupełnych mają również osoby, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w trakcie nauki, a przed 25. rokiem życia. W takich przypadkach dodatek może być wypłacany bezterminowo, o ile osoba uprawniona wciąż pobiera rentę rodzinną po rodzicach -wyjaśnia portal infor.pl.

Jak złożyć wniosek o dodatek sierocy i ile wynosi świadczenie?

Jak czytamy w portaalu, wysokość dodatku jest waloryzowana co roku 1 marca. Obecnie, po ostatniej waloryzacji, kwota świadczenia wynosi 654,48 zł miesięcznie. Istotną informacją jest fakt, że w sytuacji, gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest kilkoro rodzeństwa spełniających warunki sieroty zupełnej (np. dwoje lub troje dzieci), każdemu z nich ZUS wypłaci dodatek w pełnej, indywidualnej wysokości.

Aby otrzymać ten dodatek, należy złożyć odpowiedni wniosek, ponieważ świadczenie nie jest przyznawane z urzędu. Niezbędne jest wypełnienie formularza ZUS ERRD. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające status sieroty zupełnej, czyli akty zgonu obojga rodziców. W przypadku, gdy ojciec jest nieznany, wystarczy akt zgonu matki oraz odpis aktu urodzenia dziecka, w którym widnieje adnotacja o braku danych ojca. Komplet dokumentów można złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą lub, co jest najwygodniejsze, przekazać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

