Nawet rok walki o odszkodowanie po kolizji. Ubezpieczyciel zwleka mimo kar od KNF

Rok czekania na odszkodowanie! Problemy z ubezpieczycielem DallBogg

Wciąż trwające problemy pana Bartłomieja z ubezpieczycielem zaczęły się już w ubiegłym roku. W lipcu 2024 roku, kurier uszkodził prawidłowo zaparkowane historyczne BMW z 1990 roku należące do naszego rozmówcy. Sprawca kolizji uciekł z miejsca zdarzenia, ale dzięki kamerom udało się go namierzyć. Poszkodowany po sprawdzeniu w UFG zauważył, że sprawca miał wykupioną polisę OC na auto w firmie DallBogg.

- Po opiniach o niej [firmie ubezpieczeniowej - dop. red.] od razu wiedziałem, że będzie duży problem z odzyskaniem odszkodowania, do tego dochodzi wartość auta, którą ubezpieczyciel najchętniej chce zaniżyć, a w przypadku auta zabytkowego, jest to tym bardziej skomplikowane - mówi pan Bartłomiej.

Jak pisze pan Bartłomiej, z początku DallBogg odmówił wypłaty odszkodowania, bo sprawca nie odbierał korespondencji i nie potwierdził szkody. Po około pół roku lokalna komenda Policji doprowadziła sprawę kolizji do końca, a sprawca przyznał się do winy i został ukarany mandatem. Ubezpezpieczyciel mimo to, wciąż odmawia wypłaty odszkodowania.

- Na chwilę obecną DallBogg pomimo jasnego wskazania winnego przez policję i samego przyznania się sprawcy odmawia wypłaty odszkodowania, tłumacząc się tym , że sprawca nie potwierdza zdarzenia - gdzie tę sprawę wyjaśnia decyzja z podstępowania policji - pisze pan Bartłomiej.

DallBogg ignoruje próby kontaktu z poszkodowanymi

Odmowy wypłaty odszkodowania, to niejedyny problem w likwidacji szkody w DallBogg, bo jak podkreśla nasz rozmówca, znacznie utrudniony jest kontakt z firmą.

- W całej sprawie kontakt telefoniczny nie istnieje, teoretyczna nie istnieje, infolinia jest dostępna tylko określone dni i godziny, a przez rok czasu nie udało mi się ani razu dodzwonić. Osobista wizyta w siedzibie firmy też jest niemożliwa, bo drzwi są zamknięte - dla interesantów wejścia nie ma - pisze pan Bartłomiej.

Od początku sprawa pana Bartłomieja z DallBogg była prowadzona przez pośrednika - firmę CDSI Odszkodowania, która zajmuje się kontaktem z ubezpieczycielami. Jak powiedział nam prezes CDSI Jarosław Adamczyk, jego firma otrzymuje wiele zgłoszeń od osób mających roszczenia wobec DallBogg.

- Gros spraw to szkody, gdzie poszkodowany na wcześniejszym etapie otrzymał kosztorys który był zdecydowanie zaniżony, po odwołaniu zakresu szkody błędnie ocenionego wstępnie - można czekać miesiącami na jakąkolwiek odpowiedź, nie wspominając o oględzinach dodatkowych - mówi Adamczyk.

Jak dodaje prezes CDSI, niektórym poszkodowanym udaje się "cudem" dodzwonić do DallBogg. Ubezpieczyciel przekazuje wtedy, że "niebawem odpowie", ale odpowiedź nie nadchodzi. W efekcie poszkodowani mają związane ręce, bo nawet mimo korzystania z pośredników, nie są w stanie uzyskać odszkodowania, jeśli ubezpieczyciel w ogólnie odpowiada.

- Gdy klient zgłasza się do nas to pomagamy na drodze odwoławczej zarówno teoretycznie, zdalnie (na bazie zdjęć, naszych wskazówek do rozbiórek, zawartości kosztorysu itp.) jak i praktycznie (nasze rozbiórki i diagnozy, wezwanie do oględzin u nas). Obie te metody należne poszkodowanym - w wypadku ubezpieczyciela który ignoruje swoje obowiązki zawodzą, poszkodowani nie są w stanie prawidłowo rozliczyć się według wytycznych UKNF [Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego - dop. red.] na kosztorysie ubezpieczyciela bo ten go po prostu nie robi, nie modyfikuje, nie reaguje na odwołania - mówi nam Adamczyk.

Poszkodowani bez odszkodowania przez nawet rok. Muszą naprawiać auta za własne pieniądze

Jak opisuje nam prezes CDSI, choć problemy z bułgarskim ubezpieczycielem dotyczą głównie odwołań od decyzji, oraz uzyskanie odszkodowania.

-Pierwszy etap uzyskania kwoty bezspornej klienci najczęściej przechodzą sami i nie mamy wiedzy ile to trwa, choć czasem i oni sygnalizowali problemy [...] Poszkodowani do nas trafiają najczęściej gdy mają już numer szkody w DallBogg, tj. udało im się zgłosić szkodę, ale niekoniecznie dostali jakiekolwiek odszkodowanie. Mogą mieć decyzję odmowną pod byle pretekstem np. braku dokumentacji, po jej dosłaniu następuje milczenie i brak kolejnych decyzji np. w przypadku sprawy gdzie dosłać było trzeba wyrok sądowy - mówi nam prezes CDSI Odszkodowania.

- Poszkodowani są wręcz sparaliżowani jeśli chcą otrzymać odszkodowania normalnie, bez sądu. Nie mogą przecież naprawić rozebranego pojazdu bo czekają na dodatkowe oględziny. Nie mogą go także często oddać na naprawę bezgotówkową która taka jest tylko z nazwy - większość firm z branży "bezgotówkowej" oczekuje w dokumentach, które podpisuje poszkodowany zapłaty ze strony poszkodowanego, gdy ubezpieczyciel nie wypłaci/nie dopłaci/nie zareaguje na faktury. Przeciętny Kowalski jest więc zmuszany do ryzykowania własnych pieniędzy - choć to przecież on jest poszkodowany na drodze - mówi Adamczyk.

W takiej sytuacji znalazł się pan Bartłomiej, który od roku pozostaje z rozbitym autem i bez żadnego odszkodowania. Ostatecznie jest zmuszony naprawiać auto za swoje środki.

- Na Facebooku jest grupa ludzi próbujących uzyskać odszkodowania od DallBogg. Spraw braku wypłaty odszkodowanie, czy ekstremalnie zaniżonych odszkodowań jest bardzo dużo, a przecież nie każdy pokrzywdzony jest tej grupie. Współczuję ludziom, którzy stracili niejednokrotnie jedyne swoje auto i jedyne źródło utrzymania, lub transportu przez sprawcę ubezpieczonego w tej firmie. Teraz zostali z niczym, bo państwo dopuszcza do takiej patologii w tak odpowiedzialnym obszarze jak ubezpieczenia obowiązkowe - mówi nam Pan Bartłomiej.

Na Facebookowej grupie "Diodea DallBogg problemy z odszkodowaniem" możemy przeczytać o większej ilości spraw z ubezpieczycielem. Użytkownicy grupy skarżą się na brak kontaktu z ubezpieczycielem, czy otrzymaniem numeru do opiekuna szkody, który nawet nie istnieje.

DallBogg dostaje kolejne kary od KNF, ale problemy z odszkodowaniami nie ustają

Bułgarska firma ubezpieczeniowa DallBogg pojawiła się w Polsce w 2023 roku, oferując kierowcom tanie (względem standardów rynkowych) ubezpieczenia OC. Jak powiedział w rozmowie z nami prezes CDSI Odszkodowania Jarosław Adamczyk, do jego firmy sygnały o problemach z Dallbogg zaczęły docierać od około roku [w 2024 roku - dop. red.], a od pół roku znacznie się nasiliły i zaczęło dochodzić do przypadków, gdy ubezpieczyciel w ogóle przestał odpowiadać poszkodowanym. Jak podaje Komisja Nadzoru Finansowego, również do instytucji zaczęły docierać pierwsze sygnały o problemach w DallBogg w 2024 roku.

- Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w działalności Insurance Company DallBogg: Life and Health AD z siedzibą (DallBogg) otrzymywał od 2024 roku - odpowiada nam Jacek Barszczewski, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej KNF.

Na nieprawidłowości i wzrost wniosków o interwencję względem DallBogg zwracał uwagę również Rzecznik Finansowy w podsumowaniu rocznym za 2024 rok, co potwierdziła sama instytucja w odpowiedzi na zapytanie wysłane przez CDSI. Jak czytamy w 2024 roku "liczba skarg byłą nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do dynamicznie rosnącego udziału w rynku".

- Już w grudniu 2024 r. Rzecznik Finansowy skierował do KNF zawiadomienie o nieprawidłowościach dostrzeżonych w działalności DallBogg. W postępowaniach interwencyjnych prowadzonych przez Rzecznika Finansowego stwierdzono szereg naruszeń dotyczących: opieszałości w wypłacie odszkodowania, niedotrzymywania terminów likwidacji szkody, braku kontaktu ze strony ubezpieczyciela, braku rozpatrywania reklamacji w terminie oraz zaniżania wypłacanych odszkodowań. Wnioskodawcy skarżyli się także na utrudniony kontakt z ubezpieczycielem m.in. brak odpowiedzi na wiadomości e-mailowe, problemy z dodzwonieniem się na infolinię ubezpieczyciela, brak informacji na temat stanu sprawy - pisze Rzecznik Finansowy w komunikacie.

Od 17 kwietnia 2025 roku, po decyzji KNF DallBogg Insurance Polska otrzymał zakaz działalności ubezpieczeniowej (czyli zakaz sprzedawania ubezpieczeń) w związku z "niedostosowanie struktury organizacyjnej [...] do skali działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej", czego skutkiem miały być "liczne nieprawidłowości w procesie likwidacji szkód z umów ubezpieczenia OC".

Z kolei 10 czerwca 2025 roku decyzją bułgarskiego organu nadzoru finansowego, 10 czerwca DallBogg otrzymał tymczasowy zakaz zawierania nowych i przedłużania obowiązujących umów ubezpieczenia w ramach transgranicznej działalności ubezpieczyciela w ramach swobody świadczenia usług (komunikat KNF). Zakaz obowiązuje od 1 lipca i potrwa wstępnie trzy miesiące.

Jednak wszystkie stare polisy są wciąż aktywne, co oznacza, że w przypadku, gdy dojdzie do szkody, wciąż musi zostać przeprowadzona procedura wypłaty odszkodowania.

- Mimo zakazu zawierania po 17 kwietnia 2025 roku nowych umów obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm, DallBogg jest zobowiązany wywiązywać się z zawartych umów, przeprowadzać likwidację szkód i wypłacać odszkodowania w terminach określonych w przepisach prawa. Zatem podmiotem zobowiązanym do zaspokojenia roszczeń z tytułu szkód jest DallBogg - pisze nam przedstawiciel KNF.

Jak już opisywaliśmy wyżej, mimo obowiązku rozliczania szkód, poszkodowani mają wciąż problemy z uzyskaniem odszkodowań. Dlatego 27 czerwca komisja wydała decyzję, która nakłada na DallBogg karę pieniężną wysokości 65 900 zł za nieterminowe wypłaty odszkodowań.

Jak DallBogg odnosi się do oskarżeń?

Napisaliśmy do Dallbogg Insurance w Polsce 31.05.2025 z prośbą o odniesienie się do problemów zgłaszanych przez klientów i inne firmy, ale nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Firma jednak na swojej stronie twierdzi, że wszystkie szkody zostaną rozliczone w przeciągu trzech miesięcy.

- DallBogg informuje swoich klientów, że szkody powstałe w związku z polisami ubezpieczeniowymi wystawionymi do 30 czerwca 2025 r. włącznie zostaną prawidłowo i szybko zrekompensowane w ciągu wspomnianego trzymiesięcznego okresu. Wszelkie inne twierdzenia i manipulacyjne pogłoski są nieprawdziwe - czytamy na stronie DallBogg Insurance Polska.

Warto zaznaczyć, że informacja na stronie o terminowym likwidowaniu szkód przez DallBogg widniała jeszcze przed nałożeniem przez KNF kary pieniężnej za nieterminowe wypłaty odszkodowań.

DallBogg Insurance w Polsce krytykuje również decyzję KNF twierdząc, że "pozbawia kierowców i właścicieli pojazdów ważnej opcji wyboru alternatywnego ubezpieczyciela, który zyskał już ogromne zaufanie na rynku krajowym".

- W ocenie naszej firmy, decyzja ta jest nieuzasadniona, nadmiernie surowa oraz pochopna, a jej konsekwencje są wysoce nieproporcjonalne do zidentyfikowanych i skorygowanych nieprawidłowości. Ponadto, decyzja ta zapadła w wyniku kontrolowania procesu w sposób tendencyjny oraz konspiracyjny, z bezprecedensowym zaangażowaniem inspektorów i organów nadzorczych z Frankfurtu nad Menem i Sofii, co sugeruje, że problem został przedstawiony w Europie jako większy, niż w rzeczywistości - czytamy na stronie.

Co więcej, firma napisała, że od 1 października 2025 roku wznawia działalność w zakresie sprzedaży nowych polis ubezpieczeniowych i/lub rozszerzania zakresu ich ochrony w ramach transgranicznej działalności w grupie 10 ubezpieczeń innych niż na życie.

KNF w komunikacie wskazuje jednak jednak, że zakaz wykonywania działalności ubezpieczeniowej przez DallBogg na terenie RP wprowadzony 16 kwietnia dalej obowiązuje i decyzja pozostanie w mocy "niezależnie od tego, czy w ciągu trzech miesięcy FSC utrzyma zakaz prowadzenia przez DallBogg działalności transgranicznej, czy go uchyli".

Co mogą zrobić osoby, które nie mogą doczekać się odszkodowania i likwidacji szkody od DallBogg?

Co więc można zrobić jeśli, nie jesteśmy w stanie uzyskać odszkodowania od DallBogg? Rzecznik Finansowy wyjaśnia w piśmie do CDSI, że osoby, które otrzymały zaniżone odszkodowania, mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej, oraz pozasądowej, m.in. przy pomocy Rzecznika Finansowego. Każda sprawa będzie jednak rozpatrywana indywidualnie.

- Na stwierdzone nieprawidłowości oraz znaczny wzrost liczby wniosków o wszczęcie interwencji względem „DallBogg” Rzecznik Finansowy zwracał uwagę również w sprawozdaniu rocznym za 2024 rok podkreślając, że liczba skarg jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunkudo dynamicznie rosnącego udziału w rynku - podaje Rzecznik Finansowy.

Rzecznik Finansowy podaje, że w obowiązujących przepisach nie ma podstawy, do tego aby inny podmiot przejął likwidację DallBogg, a później masowo rozliczył je z podmiotu DallBogg, bo tego typu działanie wymagałoby zmian ustawowych.

- W świetle obowiązujących przepisów na obecnym etapie brak jest również podstaw do przejęcia likwidacji szkód zakładu ubezpieczeń DallBogg przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (dalej „UFG”). Zadania UFG określa art. 98 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Zgodnie z tym przepisem do zadań Funduszu należy m.in. zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości lub gdy posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC - podaje Rzecznik Finansowy.

UFG mogłoby zająć się sprawą dopiero gdyby wobec DallBogg wszczęto postępowanie upadłościowe, lub likwidacyjne, ale na obecnym etapie brakuje podstaw do tego, aby fundusz mógł przejąć odpowiedzialność za likwidację szkód w bułgarskiej firmie działającej w Polsce.

Jak wyjaśnia nam prezes CDSI Jarosław Adamczyk, firmy prywatne mogą na własne ryzyko odkupić takie sprawy na etap szkody poprzez cesję szkody, ale tylko z zakresu uznanego obecnie w kosztorysie.

- Kosztorys często ma zły zakres do wykazania dopiero przez firmy takie jak nasze, w drodze weryfikacji faktycznej, odwołań itp. Różnice są tu często bardzo duże. Co więcej: większość firm nie odkupi sprawy cesją szkody przeciwko Dallbogg z powodu ryzyka konieczności ich pozwania w kraju z którego pochodzi Dallbogg, czyli w Bułgarii. Sprawy są do poprowadzenia więc tylko przed polskimi sądami nie na podstawie cesji (odkupu szkody) a na podstawie zwykłej reprezentacji - co wiąże się z kosztami dla poszkodowanego i ryzykiem: KZP, koszta biegłego i czasu - wyjaśnia nam Adamczyk z CDSI.

Jak pisze CDSI Ubezpieczenia na swoim fanpage na Facebooku, można zgłosić w tej spawie skargę do UKNF, napisać do UFG, Rzecznika Finansowego, lub zgłosić sprawę do podkomisji sejmowej ds. finansowych. Innym rozwiązaniem jest też dochodzenie swoich roszczeń od DallBogg przed polskimi sądami powszechnymi, o czym informuje KNF.

Eksperci LINK4 o ubezpieczeniu domu i mieszkania. Co, dlaczego i jak warto ubezpieczyć? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.