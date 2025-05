Nawrocki podpisał deklarację prezydencką u Mentzena. Jak się mają jej punkty do polityki gospodarczej PiS?

Wiek emerytalny podniesiony do 70. roku życia! Parlament już to przepchnął

Pierwszy punkt deklaracji Mentzena, o niepodnoszeniu podatków. Jak wyglądało to w rządzie PiS i jaki jest program Nawrockiego?

Pierwszy punkt deklaracji Sławomira Mentzena, brzmi "Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne dla Polaków". Karol Nawrocki przyznał, że jest przeciwko podwyższaniu podatków, co znajduje potwierdzenie w jego programie.

Jak wyglądały kwestie podatkowe za rządów PiS, który wspiera kampanię Nawrockiego? Wprowadzono Polski Ład znoszący możliwości odliczania składki zdrowotnej od PIT, oraz pozbawił możliwości odliczania amortyzacji mieszkania zarabiającym na najmie. Warto jednak podkreślić, że Nawrocki stwierdził u Mentzena, ze wprowadzenie Polskiego Ładu było błędem.

W trakcie rządów Zjednoczonej Prawicy podniesiono też akcyzę na papierosy i alkohol, a także pojawił się podatek bankowy, podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, oraz danina solidarnościowa.

Z kolei w programie Karola Nawrockiego możemy przeczytać zapowiedzi obniżki podatków, tj. obniżenie VAT z 23 proc. do 22 proc., zerowy PIT dla rodzin z dwójką, lub więcej dzieci, wyższy drugi próg podatkowy (z 120 tys. do 140 zł), likwidację podatku Belki, oraz ochronę przed podatkiem katastralnym wpisaną do Konstytucji RP.

Kwestia podatku katastralnego w przypadku Nawrockiego pozostaje niejasna. Zapytany przez Mentzena, czy podpisałby ustawę o wprowadzeniu podatku katastralnego od "dziesiątego, czy piętnastego mieszkania" odpowiedział, że "nie wie". Lider Konfederacji zwrócił uwagę, że Nawrocki zgodził się z punktem deklaracji, w którym zobowiązał się do niepodpisywania ustawy, która wprowadza nowe podatki. Kandydat obywatelski wspierany przez PiS podkreślił jednak, że od wyborców Konfederacji różni go "inna wrażliwość w sprawach społecznych" i podkreślał potrzebę dyskusji w kwestii podatku katastralnego. Jednoznacznie odpowiedział się jednak przeciwko wprowadzeniu podatku dla osób, które mają dom/mieszkanie na własny użytek, lub "dla swoich dzieci".

Karol Nawrocki: będę obrońcą polskiej gotówki

Drugi punkt deklaracji Mentzena brzmi: "Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego". Karol Nawrocki zadeklarował, że "będzie obrońcą polskiej gotówki".

Jak przypomniał w programie Sławomir Mentzen, to za rządów PiS wprowadzono limity transakcji gotówkowych dla przedsiębiorców do 15 tys. zł brutto przy jednej transakcji.

Z kolei Business Insider przypomina, że za rządów PiS w rządzie toczył się spór - prezydent Andrzejem Dudą i prezes NBP Adamem Glapińskim chcieli prawnej gwarancji płatności gotówką, z kolei Ministerstwo Finansów było za wprowadzeniem obowiązku przyjmowania płatności gotówkowych. Z kolei rząd Mateusza Morawieckiego wspierał Fundację Polska Bezgotówkowa, co świadczy o tym, że także w PiS nie ma jednoznacznej linii dotyczącej płatności gotówką. Sam Karol Nawrocki zadeklarował się więc po stornie Andrzeja Dudy i Adama Glapińskiego.

Pozostałe punkty deklaracji Nawrockiego

W deklaracji Mentzena trzeci punkt stanowi, że prezydent "nie podpisze żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów zgodnych z polską konstytucją". Jak zauważa Business Insider, Sławomir Mentzen odpowiedział na to, że w lutym 2023 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zablokowała portal prawicowego dwutygodnika "Najwyższy CZAS!". Sam Nawrocki powiedział jednak, że "nie popiera zamykania legalnie działającego organu prasowego".

Czwarty punkt deklaracji brzmiał "Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy". Mentzen przypomniał przy tym pomysł Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział publicznie, że na Ukrainie "Potrzebna jest misja pokojowa NATO lub szerszego układu międzynarodowego, która będzie w stanie także się obronić i która będzie działała na terenie Ukrainy". Nawrocki sam zapowiedział jednak, że "nie pozwoli na na wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę", nawet jeśli poprosi go o to Donald Trump.

Piąty punkt deklaracji Mentzena brzmi: "Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO". Jak zauważa Business Insider, jeszcze w 2007 roku prezydent Lech Kaczyński popierał dążenia Ukrainy do NATO, również Andrzej Duda wielokrotnie popierał taki ruch. Karol Nawrocki stwierdził jednak, że dyskusja o Ukrainie w NATO jest dziś "zupełnie bezprzedmiotowa", a sama procedura wejścia wschodniego sąsiada Polski do sojuszu "trwałaby latami". Następnie dodał, że "w świecie idealnym" chciałby aby Ukraina "była częścią cywilizacji zachodniej".

Szósty punkt deklaracji brzmiał "nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni". W tej kwestii za rządów PiS powstał program "Strzelnica w Powiecie", oraz wprowadzono lekcje na strzelnicy dla uczniów szkół średnich. Sam Nawrocki stwierdził również, że nie podpisze ustawy utrudniającej dostęp do broni.

Siódmy punkt deklaracji dotyczył brak zgody prezydenta "na przekazywanie żadnych kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej". Za rządu Mateusza Morawieckiego wprowadzono system handlu emisjami CO2 EU ETS II oraz przyjęto dyrektywę budynkową wymuszającej renowację budynków i zmniejszenie ich emisyjności. Sam Nawrocki zapowiedział, że nie zgodzi się na przekazywanie kompetencji EU, a także chciałby dopisać do umowy sprzeciw Zielonemu Ładowi i umowie z Mercosur.

Ósmy i ostatni punkt umowy brzmi "nie podpiszę ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski". Business Insider wskazał, że to Lech Kaczyński zgodził się na Traktat Lizboński, oraz zmiany sposobu głosowania w Traktacie z Nicei. Również Mateusz Morawiecki zgodził się na "pieniądze za praworządność" w Krajowym Planie Odbudowy (za co był krytykowany przez ówczesną Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry).

