i Autor: Karol Nawrocki / X

Obietnice gospodarcze

Nawrocki przedstawił program. Zerowy PIT dla rodzin, obniżka VAT, sprawiedliwa waloryzacja emerytur

Ubiegający się o urząd prezydenta Karol Nawrocki podczas konwencji w Szeligach przedstawił swój program wyborczy, nazywając go "kontraktem z Polakami". W programie pojawiły się też obietnice dotyczące gospodarki. To m.in. obniżka VAT z 23 proc. do 22 proc., PIT 0 proc. dla rodzin z dwojgiem i więcej dzieci i "sprawiedliwą waloryzację emerytur".