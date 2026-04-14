Narodowy Bank Polski konsekwentnie zwiększa rezerwy złota, osiągając 570,4 tony o wartości 339,8 mld zł.

Prezes NBP, Adam Glapiński, zapowiada dalsze zakupy, dążąc do osiągnięcia imponujących 700 ton złota.

Polska zajmuje już 13. miejsce na świecie pod względem posiadanych rezerw, umacniając swoją pozycję.

NBP zwiększa rezerwy. Złoto warte setki miliardów

Na koniec lutego w zasobach NBP znajdowało się już 570,4 tony złota. Jak poinformował bank centralny, wartość tych rezerw wyniosła aż 339,8 mld zł. To oznacza, że złoto stanowi coraz ważniejszy element zabezpieczenia finansowego państwa.

„NBP od 2018 r. zwiększa udział złota w oficjalnych aktywach rezerwowych. Na koniec omawianego okresu rezerwy NBP w złocie wyniosły 570,4 tony i osiągnęły wartość 339,8 mld zł. Ich udział w oficjalnych aktywach rezerwowych wyniósł 31 proc.” – przekazał bank centralny.

Tak wysoki udział pokazuje, że złoto staje się jednym z kluczowych filarów stabilności finansowej Polski.

Ambitny cel: nawet 700 ton złota

To jednak nie koniec. Prezes NBP Adam Glapiński zapowiedział, że bank centralny zamierza dalej zwiększać swoje zasoby. Cel jest jasno określony – Polska chce mieć aż 700 ton złota w rezerwach.

– Dążymy do 700 ton. Zabezpieczamy bezpieczeństwo Polski w ten sposób, że gromadzimy rezerwy i zapas złota, które jest najcenniejszą formą rezerw – podkreślił szef NBP.

Według jego słów, faktyczne rezerwy już teraz mogą być jeszcze wyższe i sięgać około 580 ton.

Polska coraz wyżej w globalnym rankingu

Skala zakupów sprawia, że Polska umacnia swoją pozycję na świecie. Z danych Światowej Rady Złota wynika, że nasz kraj zajmuje obecnie 13. miejsce pod względem wielkości rezerw złota.

Na czele zestawienia znajdują się Stany Zjednoczone z ogromnym zapasem około 8,1 tys. ton złota. Dalej są Niemcy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. W pierwszej dziesiątce znajdują się również takie kraje jak Francja, Włochy, Chiny czy Rosja.

Polska depcze po piętach takim państwom jak Holandia czy Turcja, które posiadają odpowiednio 612 i 595 ton złota.

Złoto jako tarcza bezpieczeństwa

Rosnące rezerwy złota to nie przypadek. W czasach globalnej niepewności – konfliktów, napięć gospodarczych i wahań kursów walut – złoto pozostaje jednym z najbezpieczniejszych aktywów.

NBP jasno pokazuje, że chce budować finansową odporność Polski właśnie w oparciu o ten kruszec. To strategia, która ma chronić kraj przed kryzysami i zwiększać stabilność całej gospodarki.

Co to oznacza dla Polaków?

Choć złoto zgromadzone przez NBP nie trafia bezpośrednio do portfeli obywateli, jego znaczenie jest ogromne. Silne rezerwy oznaczają większe bezpieczeństwo finansowe państwa, stabilniejszą walutę i większą odporność na globalne kryzysy.

Polska nie zamierza zatrzymywać się na obecnym poziomie. Jeśli plany NBP się zrealizują, nasz kraj może w najbliższych latach awansować jeszcze wyżej w światowym rankingu złota.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz