Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, co potwierdził prezes NBP Adam Glapiński.

Inflacja w marcu wyniosła 3%: Wzrost inflacji do 3% w marcu, mimo że mieści się w celu NBP, był głównie efektem ponad 15-procentowego skoku cen paliw, niezależnego od polskiej polityki pieniężnej.

Prezes NBP podkreślił, że za wzrost cen paliw odpowiada konflikt na Bliskim Wschodzie.

Adam Glapiński nie przewiduje zmian w polityce pieniężnej, ponieważ obecna inflacja mieści się w celu NBP, a ryzyko gwałtownego wzrostu inflacji jest ograniczone.

Decyzja RPP ws. stóp procentowych w kwietniu 2026

Rada Polityki Pieniężnej podczas kwietniowego posiedzenia zdecydowała o utrzymaniu dotychczasowego poziomu stóp procentowych. Informację tę potwierdził przewodniczący RPP i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podczas konferencji prasowej.

Jak podkreślił: „Rada nie zmieniła stóp procentowych”, wskazując jednocześnie, że obecna sytuacja inflacyjna nie wymaga interwencji.

Inflacja 3 proc. i wpływ cen paliw

Według wstępnych danych GUS, inflacja w marcu wyniosła 3 proc., co oznacza niewielki wzrost względem lutego, ale nadal mieści się w celu inflacyjnym banku centralnego.

Glapiński zaznaczył, że głównym czynnikiem wzrostu cen był ponad 15-procentowy wzrost cen paliw.

Konflikt na bliskim wschodzie a ceny paliw

Szef NBP odniósł się również do sytuacji geopolitycznej, wskazując na jej bezpośredni wpływ na rynek surowców.

„Przyczyną wzrostu cen paliw jest konflikt na Bliskim Wschodzie. Podobnie jak kiedyś agresja rosyjska na Ukrainie spowodowała wzrost cen, który był nieporównywalnie większy, przynajmniej 7 razy bardziej znaczący w tym wymiarze finansowym.”

Podkreślił, że tego typu zjawiska mają charakter zewnętrzny i nie wynikają z działań krajowej polityki pieniężnej.

Rezerwy złota i wynik NBP

W trakcie wystąpienia Glapiński przypomniał także o sytuacji finansowej banku centralnego. Wskazał, że wynik NBP za ubiegły rok był ujemny i wyniósł 35,7 mld zł, co było efektem m.in. działań związanych z walką z inflacją oraz kursu walutowego.

Jednocześnie poinformował, że rezerwy złota Polski osiągnęły poziom 580 ton, a docelowo mają wzrosnąć do 700 ton.

Prognozy RPP: brak zmian stóp procentowych

Prezes NBP nie przewiduje w najbliższym czasie zmian w polityce pieniężnej.

„na razie nic nie wskazuje na to, abyśmy oddalili się od celu inflacyjnego +/- 2,5 proc” – powiedział Glapiński.

- "Wszystko zależy od tej sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale w najbliższym okresie nie przewiduję żadnych zmian w zakresie stóp procentowych" - poinformował prezes NBP

Glapiński dodał, że „nie ma mowy” o podwyżce stóp procentowych, z zapowiadane przez niektórych członków RPP jedna lub dwie obniżki w tym roku - stanęły pod znakiem zapytania.

PTNW - Miłosz Bembinow