NBP zwiększy udział złota w rezerwach do 30% (z obecnych 22%), co ma wzmocnić bezpieczeństwo finansowe Polski w obliczu globalnych zawirowań.

Obecne rezerwy złota NBP to ponad 515 ton o wartości ponad 200 mld zł, stanowiące około 22% wszystkich aktywów rezerwowych banku.

Złoto jest traktowane przez prezesa NBP, Adama Glapińskiego, jako "jedyna pewna lokata rezerw państwowych" i fundament stabilności w trudnych czasach.

Zakupy złota będą realizowane elastycznie, w zależności od sytuacji na rynkach finansowych.

NBP inwestuje w złoto dla bezpieczeństwa finansowego

Zarząd Narodowego Banku Polskiego ogłosił, że docelowy poziom złota w oficjalnych rezerwach zostanie podniesiony do 30 proc.. Obecnie udział ten wynosi około 22 proc. i odpowiada ponad 515 tonom kruszcu. Łączna wartość tego zasobu przekracza 200 mld zł, a wszystkie aktywa rezerwowe NBP opiewają na ponad 953 mld zł.

Bank centralny zaznaczył, że tempo zakupów złota będzie uzależnione od sytuacji na rynkach finansowych. Taka elastyczność ma pozwolić na podejmowanie decyzji w momentach korzystnych dla polskiej gospodarki.

Adam Glapiński o roli złota w strategii NBP

Decyzję zainicjował prezes Adam Glapiński, który podkreśla, że złoto jest fundamentem stabilności w trudnych czasach. Jak wskazał: „Dzięki swojej niezależności Narodowy Bank Polski konsekwentnie realizuje strategię zarządzania rezerwami i zwiększania zasobów złota, budując bezpieczeństwo finansowe kraju. W tych trudnych czasach globalnych zawirowań i poszukiwania nowego porządku finansowego złoto jest jedyną pewną lokatą rezerw państwowych” – cytuje komunikat NBP.

Słowa prezesa jasno pokazują, że decyzja nie ma charakteru krótkoterminowego, lecz wpisuje się w długofalową politykę wzmacniania gospodarki i ochrony przed kryzysami.

Znaczenie rezerw złota dla gospodarki

Zwiększenie udziału złota w rezerwach to krok, który eksperci interpretują jako sygnał wzmocnienia odporności systemu finansowego na wahania kursów walut czy ryzyko geopolityczne. W obliczu niepewności na globalnych rynkach, złoto – jako surowiec niezależny od polityki monetarnej innych państw – zyskuje na znaczeniu. Polska dołącza tym samym do grona krajów, które intensywnie zwiększają swoje zasoby kruszcu, traktując je jako gwarancję bezpieczeństwa oraz symbol stabilności gospodarczej.

