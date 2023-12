i Autor: Shutterstock

Darmowy Netflix

Netflix za darmo na rok! Tylko dla nielicznych

Abonenci korzystający z usług sieci kablowej UPC Polska mają teraz szansę otrzymać roczny dostęp do platformy streamingowej Netflix zupełnie za darmo. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, aby skorzystać z tej promocji, użytkownicy muszą zalogować się do serwisu Moje UPC. Jednakże, warunkiem koniecznym do skorzystania z tej atrakcyjnej oferty jest zawarcie umowy na usługę "Internet Elastyczny" na okres 12 miesięcy z Play.