UOKiK przygląda się Netflixowi. Chodzi o współdzielenie kont

Co tanieje?

Dodatki emerytalne w górę! Takie podwyżki trafią do seniorów

Netflix wprowadził ograniczenia współdzielenia kont. Klienci poszkodowani?

Netflix wprowadził w czerwcu 2023 roku obostrzenia, która zobowiązały użytkowników do wskazania gospodarstwa domowego, w którym wykorzystują swoje konto. Aby przeciwdziałać wykorzystywaniu jednego konta przez osoby mieszkające w różnych miejscach, platforma zablokowała dostęp do usługi osobom spoza wskazanej lokalizację (w przypadku planu Standard, w droższym planie Premium można wskazać dwa gospodarstwa domowe). Do tego wprowadzono dopłatę 9,99 zł/miesięcznie za dodanie każdego nowego użytkownika w nowej lokalizacji.

Zmiana może jednak uderzać w osoby, które mieszkając w jednym domie korzystają np. z kilku routerów, lub łącz internetowych. Netflix wskazuje, że w takich sytuacjach wystarczy połączenie się raz przez podłączenie się raz w miesiącu do sieci Wi-Fi głównego gospodarstwa. Mimo to, UOKIK przygląda się sprawie.

UOKiK analizuje skargi klientów na Netflixa

Jak przyznała cytowana przez wirtualnemedia.pl rzecznik prasowy UOKiK Małgorzata Cieloch, skargi od klientów są poddawane analizie. W razie gdyby urząd miął podjąć jakieś działania wobec platformy streamingowej, wystosuje stosowne informacje.

Gdyby UOKiK stwierdził naruszenie przepisów, może wezwać firmę, aby zmieniła politykę, lub wszcząć postępowanie, którego skutkiem może być kara do 10 proc. rocznych obrotów.

Pieniądze to nie wszystko Marcin Ociepa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.