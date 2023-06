Netflix zadowolony z blokady współdzielenia. Firma zarobiła krocie w dwa dni

Według najnowszego raportu firmy analitycznej Antenna, wprowadzenie blokady współdzielenia konta na Netflix przyniosło wymierne korzyści dla serwisu, szczególnie na amerykańskim rynku. Ograniczenie zostało wprowadzone 23 maja, a już kilka dni później, w okresie od 25 do 28 maja, odnotowano średnio 73 000 nowych subskrypcji dziennie! Taki wynik oznacza wzrost o 102% w porównaniu z poprzednimi 60 dniami. Aby zyskać szerszą perspektywę, można zestawić te dane z tymi z początków pandemii, kiedy to również odnotowano znaczący wzrost liczby subskrybentów, choć wciąż niższy w porównaniu z ostatnimi zmianami. \

Co stało się z klientami, którzy zdecydowali się zrezygnować z subskrypcji w odpowiedzi na tę zmianę? Według danych zawartych w tym samym raporcie, było ich znacznie mniej w porównaniu do osób, które zdecydowały się na kontynuację subskrypcji (stosunek subskrypcji do rezygnacji wzrósł o 25,6% w porównaniu z dwumiesięcznym okresem poprzedzającym zmiany). Wszystko wskazuje więc na to, że Netflix osiągnął swój cel, przynajmniej w przypadku rynku amerykańskiego. Wprowadzenie dostępu do tańszego pakietu z reklamami z pewnością przyczyniło się do powyższego korzystnego wyniku dla serwisu. Należy jednak zauważyć, że opcja ta nadal nie jest dostępna w polskiej ofercie platformy. Dodatkowo, brakuje danych dotyczących innych regionów, w których ta usługa została uruchomiona.

Twoje konto na Netflix jest dla Ciebie oraz Twoich domowników. Wprowadzamy w Polsce nowe funkcjonalności, które sprawią, że zarządzanie kontem stanie się jeszcze łatwiejsze. I tak - nadal możesz oglądać w czasie podróży https://t.co/EcjeqSlvtk— Netflix Polska (@NetflixPL) May 23, 2023

