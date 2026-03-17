New Balance Run House to trzydniowa, darmowa przestrzeń dla biegaczy i kibiców w Warszawie (20-22 marca), otwarta z okazji 20. Półmaratonu Warszawskiego.

W programie znajdą się m.in. biegi dla kobiet "Together Laps", oficjalny "Shakeout Run" z ambasadorami, testy nowego modelu butów Ellipse oraz panele dyskusyjne.

Uczestnicy będą mogli spotkać gwiazdy sportu (np. Olę Guzik, Henryka Szosta), wziąć udział w warsztatach "Stretch & Mobility" i skorzystać ze strefy regeneracji po biegu.

Wydarzenie promuje ideę "Run Your Way", czyli bieganie bez presji, podkreślając wspólnotę, wsparcie i radość z aktywności fizycznej.

Czym jest New Balance Run House i dla kogo powstał?

W weekend, w którym odbędzie się 20. Półmaraton Warszawski oraz New Balance Bieg na Piątkę, czyli od 20 do 22 marca, marka New Balance uruchomi w Warszawie specjalne miejsce dla fanów biegania. New Balance Run House przy ulicy Chłodnej 31 ma być tętniącym życiem centrum spotkań dla biegaczy i kibiców. To przestrzeń stworzona dla wszystkich, którzy chcą wspólnie przeżywać sportowe emocje, niezależnie od tego, czy startują w zawodach, czy po prostu kibicują. Idea jest prosta: stworzyć miejsce, które łączy ludzi o tej samej pasji, oferując im coś więcej niż tylko linię startu i mety.

Jakie atrakcje czekają na uczestników Półmaratonu Warszawskiego?

Program wydarzeń jest rozpisany na trzy dni i wypełniony po brzegi aktywnościami. Każdy znajdzie coś dla siebie, od spokojnych treningów po spotkania z ekspertami.

W piątek wszystko rozpocznie się od biegu „Together Laps by New Balance” – to 30-minutowy trening przeznaczony wyłącznie dla kobiet. Jest to polska edycja globalnej inicjatywy, która zachęca biegaczki do podejmowania wyzwań we własnym tempie, bez presji rywalizacji. Po biegu uczestniczki będą mogły wziąć udział w sesji schładzającej, spersonalizować koszulki, stworzyć transparenty do kibicowania i przetestować buty.

Sobota upłynie pod znakiem świadomego przygotowania do startu, a główną atrakcją będzie oficjalny Shakeout Run prowadzony przez ambasadorów i trenerów New Balance Run Club. Biegaczy poprowadzą znane postaci ze świata sportu: Ola Guzik, Asia Jóźwik, Edyta Litwiniuk, Katarzyna Żbikowska, Joanna Dorociak i Marcin Sałata. Będzie to spokojny, 5-kilometrowy trucht, idealny na rozruszanie nóg i uspokojenie głowy przed niedzielnym startem. Tego dnia zaplanowano również prezentację i testy nowego modelu butów New Balance Ellipse. Odbędą się także panele dyskusyjne o budowaniu społeczności biegowej oraz sesja Q&A z Henrykiem Szostem. Dla chętnych przewidziano również warsztaty „Stretch & Mobility”, które pomagają zwiększyć zakres ruchu i zminimalizować ryzyko kontuzji.

Niedziela to oczywiście kulminacja emocji związanych z głównymi biegami. Przy skrzyżowaniu ulic Jana Zamoyskiego i Sokolej powstanie specjalna strefa kibica „Cheer Zone New Balance”. Z kolei sam Run House zamieni się w miejsce spotkań i regeneracji po zawodach, gdzie będzie można odpocząć, porozmawiać i podzielić się wrażeniami z trasy.

Run Your Way, czyli bieganie bez presji

Całe wydarzenie organizowane jest w duchu hasła Run Your Way, które promuje bieganie na własnych zasadach, bez niepotrzebnej presji i rywalizacji. New Balance Run House ma być fizycznym ucieleśnieniem tej idei. To coś więcej niż tylko strefa eventowa przy okazji dużego biegu. To przestrzeń, która ma pokazać, że bieganie to także wzajemne wsparcie, inspiracja, odpowiednia regeneracja i po prostu radość ze wspólnie pokonywanych kilometrów. Trzy dni w Warszawie mają udowodnić, że w tej dyscyplinie liczy się nie tylko wynik na mecie, ale cała droga, którą pokonuje się w otoczeniu ludzi podzielających tę samą pasję.

Jakie atrakcje?

Together Laps - bieg tylko dla dziewczyn (piątek 17:00; 30 min easy run - zapisy na event przez klub na Stravie)

Shakeout Run - sobota 10:30 - everybody welcome!

Zajęcia Stretch & Mobility

Testy butów

DJ sety

Tworzenie banerów na Cheer Zone

Strefa regeneracji (otwarta także po półmaratonie!)

Customizacja koszulek

