NFZ otrzyma dodatkowe 1,322 mld zł (ze sprzedaży obligacji i dotacji MZ) na 2025 rok, co zwiększa budżet na leczenie do ponad 202 mld zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone głównie na spłatę tzw. nadwykonań, czyli świadczeń medycznych wykonanych ponad limity kontraktów, w tym porody, zawały, udary i chemioterapię.

Nowe środki mają poprawić płynność finansową szpitali i pomóc w opłaceniu nadwykonań, za które część placówek czekała na płatności.

Dodatkowo, do NFZ trafią miliardy złotych z Funduszu Medycznego na świadczenia dla dzieci.

Dodatkowe środki dla NFZ

Do planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2025 r. dopisano nowy zastrzyk pieniędzy: 922 mln zł ze sprzedaży obligacji skarbowych oraz 400 mln zł zwiększonej dotacji Ministerstwa Zdrowia. Łącznie daje to 1 mld 322 mln zł, które zostały już rozdysponowane między oddziały wojewódzkie NFZ i mają zasilić placówki medyczne. Po tej korekcie budżet przeznaczony na leczenie pacjentów przekroczył 202 mld zł, a dotacja budżetowa dla Funduszu to blisko 31,5 mld zł.

Nadwykonania: na co pójdą pieniądze

NFZ podkreśla, że priorytetem jest spłata świadczeń wykonanych ponad limity kontraktów. Jak wskazał dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ Paweł Florek: - Łącznie to 1 mld 322 mln zł. Przeznaczymy je m.in. na spłatę nadwykonań, czyli świadczeń wykonanych ponad wartość umowy z Funduszem. W pierwszej kolejności finansujemy nadwykoniania w świadczeniach nielimitowanych, np. porody, zawały, udary, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Z tych środków uregulujemy też nadwykonania w programach lekowych i w chemioterapii ".

Fundusz informuje, że w większości regionów opłacono już nadwykonania za II kwartał 2025 r., a część województw rozlicza obecnie III kwartał. To ma poprawić płynność szpitali, które w ostatnich miesiącach narzekały na opóźnienia płatności.

Fundusz medyczny i kolejne transfery

Równolegle procedowana jest nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym, która ma przesunąć do NFZ w tym roku niespełna 3,56 mld zł na finansowanie świadczeń dla dzieci. Ustawa po poparciu w Senacie czeka na podpis prezydenta Karola Nawrockiego.

To nie jedyny ratunkowy przelew: pod koniec października NFZ dostał jeszcze 3,5 mld zł z budżetu państwa na rozliczenia z placówkami. Mimo tego eksperci i samo MZ przyznają, że luka finansowa w systemie jest duża — w 2025 r. szacowano ją na ok. 14 mld zł, a prognoza na przyszły rok mówi nawet o 23 mld zł.

