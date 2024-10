Nie będzie etatu dla każdego! Rząd Tuska zostawia śmieciówki

Umowy śmieciowe w Polsce

Co z umowami śmieciowymi w Polsce? "Dziennik Gazeta Prawna" przypomina, że jednolita umowa o pracę (lub jednolity kontrakt) miała w założeniu zastąpić umowy czasowe i cywilnoprawne. "Polska w swoim Krajowym Planie Odbudowy za sprawą kamieni milowych zobowiązała się do dwóch działań: zrealizowania badania dotyczącego wpływu jednolitego kontraktu na krajowy rynek pracy oraz uchwalenia odpowiednich przepisów "w celu wdrożenia priorytetów reformy" określonych w tymże badaniu. To drugie działanie miało być zakończone do końca września 2024 roku".

Tymczasem dziennik wskazuje na to, że wyniki badania pozwalają resortowi rodziny na to, by nie dokonywać zmian w przepisach i zostawić śmieciówki w spokoju. "Raport nie rekomenduje jej (jednolitej umowy o pracę – red.) wprowadzenia do polskiego porządku prawnego. Nie ma więc podstaw do podjęcia prac legislacyjnych w ramach realizacji kamienia milowego A54G w zakresie wdrożenia do prawa polskiego jednolitej umowy o pracę. W konsekwencji w zakresie właściwości Departamentu Prawa Pracy kamień milowy A54G realizacji nie wymaga" – wskazano w odpowiedzi resortu, którą zacytował "DGP".

Badanie wykonał w 2022 r. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych na zlecenie resortu rodziny, który nadzoruje instytut. IPiSS w podsumowującym raporcie stwierdził, że wprowadzenie tego typu umów "musiałoby się wiązać z ograniczeniem lub nawet wykluczeniem stosowania innych rodzajów umów o pracę, w tym zwłaszcza umów terminowych". W konkluzjach instytut ocenił, że jednolity kontrakt nie jest odpowiedzią na obecne problemy i wyzwania polskiego rynku pracy.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.