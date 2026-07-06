Nie chcą żyć od pierwszego do pierwszego. Polacy coraz chętniej inwestują

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-07-06 7:34

Rosnące ceny, niepewność gospodarcza i obawy o przyszłość sprawiają, że Polacy coraz częściej szukają sposobów na ochronę swoich pieniędzy. Najnowszy raport pokazuje, że już 68 proc. rodaków inwestowało w ciągu ostatniego roku. Nie chodzi jednak o szybkie wzbogacenie się. Najważniejszy jest spokój i zabezpieczenie finansowej przyszłości.

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Autor: Miljan Zivkovic/ Shutterstock

Kiedyś trzymaliśmy pieniądze na koncie w banku

Jeszcze kilka lat temu wielu Polaków trzymało oszczędności głównie na kontach bankowych. Dziś coraz więcej osób szuka sposobów, by pieniądze pracowały.

Z raportu Accolade Funds „Chcemy inwestować, ale nie wiemy jak” wynika, że aż 68 proc. Polaków inwestowało w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Inwestują przede wszystkim czterdziestolatkowie

Najbardziej aktywni okazali się Polacy w wieku 35–44 lata. W tej grupie inwestowało aż 75 proc. respondentów. Niewiele gorzej wypadły osoby w wieku 45–54 lata, gdzie inwestycje deklarowało 71 proc. badanych. Co ciekawe, wysoką aktywność wykazali również najmłodsi dorośli. W grupie 18–24 lata inwestowało 70 proc. ankietowanych.

Badanie pokazuje również, że mężczyźni częściej lokują swoje pieniądze niż kobiety. Doświadczenia inwestycyjne zadeklarowało 72 proc. panów i 63 proc. pań.

Młodzi ryzykują, starsi wybierają spokój

Choć chęć inwestowania jest wysoka we wszystkich grupach wiekowych, różnice pojawiają się przy wyborze konkretnych produktów.

Młodzi chętniej sięgają po kryptowaluty i bardziej ryzykowne instrumenty finansowe. Zainteresowanie cyfrowymi walutami jest największe wśród osób między 18. a 24. rokiem życia. Wraz z wiekiem wyraźnie maleje.

Starsi inwestorzy stawiają przede wszystkim na bezpieczeństwo. Lokaty bankowe i konta oszczędnościowe wybiera ponad 70 proc. osób po 55. roku życia. To właśnie ta grupa najczęściej unika ryzyka i stawia na ochronę zgromadzonego kapitału.

Mieszkanie nadal marzeniem inwestorów

Nieruchomości niezmiennie pozostają jedną z najbardziej pożądanych form lokowania pieniędzy. Polacy uważają je za bezpieczne i dające szansę na zysk. Problemem są jednak wysokie ceny mieszkań oraz duże kwoty potrzebne na start.

Z tego powodu stosunkowo niewielu respondentów rzeczywiście inwestuje w nieruchomości. Najczęściej robią to osoby w wieku 25–34 lata, które próbują budować majątek zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Nie dla fortuny. Chodzi o bezpieczeństwo

Najważniejszy wniosek z raportu jest jasny. Polacy inwestują przede wszystkim po to, by zabezpieczyć siebie i swoje rodziny.

Sześciu na dziesięciu badanych przyznaje, że chce mieć finansową poduszkę na nieprzewidziane wydatki. Niemal połowa inwestuje z myślą o budowaniu majątku, a 42 proc. chce zabezpieczyć swoją przyszłość. Dla wielu osób ważna jest także większa niezależność finansowa oraz ochrona najbliższych.

Eksperci podkreślają, że motywacje Polaków mają przede wszystkim charakter ochronny. Inwestowanie nie jest już kojarzone głównie z szybkim zarobkiem. Coraz częściej staje się sposobem na walkę z inflacją i budowanie spokojniejszej przyszłości.

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