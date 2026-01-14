Najlepsze lokaty na początek 2026 roku. Nie daj inflacji zjeść swoich pieniędzy

Najwyższe oprocentowanie lokat styczeń 2026 - gdzie szukać najlepszych ofert?

Początek 2026 roku przynosi dalsze spadki oprocentowania lokat, co jest echem wcześniejszych obniżek stóp procentowych. Mimo to, czołowe oferty wciąż kuszą stawkami przekraczającymi 6% w skali roku. Należy jednak pamiętać, że najwyżej oprocentowane lokaty to niemal wyłącznie propozycje dla nowych klientów, często wymagające założenia konta osobistego i spełnienia dodatkowych warunków.

Liderzy rankingu w styczniu 2026:

Nest Bank: Oferuje "Lokatę Witaj" z oprocentowaniem 6,6% w skali roku na 6 miesięcy dla kwot do 25 000 zł. Aby skorzystać z promocji, trzeba być nowym klientem, założyć konto, wyrazić zgody marketingowe, a także zapewnić comiesięczne wpływy (min. 2000 zł) i wykonać określone transakcje.

VeloBank: Proponuje "VeloLokatę dla Aktywnych" z oprocentowaniem 6,5% w skali roku na 6 miesięcy. Oferta skierowana jest do nowych klientów, którzy założą konto osobiste i zapewnią na nie comiesięczny wpływ. Maksymalna kwota depozytu to 50 000 zł.

Bank Nowy: Wyróżnia się lokatą "NOWYdepozyt Wysoki Procent" na 7% w skali roku, choć jest to oferta krótkoterminowa, na 1 miesiąc, dla kwot od 1 000 do 10 000 zł. Jest to propozycja wyłącznie dla nowych klientów.

A co z największymi bankami? Sprawdzamy popularne oferty

Podczas gdy mniejsze banki walczą o klienta wysokim oprocentowaniem, najwięksi gracze na rynku podchodzą do tematu bardziej zachowawczo. Ich oferty rzadko dorównują liderom rankingów, ale często są łatwiej dostępne dla obecnych klientów.

Pekao SA: Nowi klienci mogą liczyć na 6% w skali roku na Koncie Oszczędnościowym (do 100 000 zł na 123 dni). Standardowe lokaty terminowe mają jednak znacznie niższe oprocentowanie.

mBank: W ofercie na nowe środki można znaleźć lokatę na 3,8% w skali roku na 3 miesiące. Standardowe lokaty terminowe oferują znacznie niższe stawki, często poniżej 1%.

ING Bank Śląski: Bank ten proponuje lokaty terminowe z oprocentowaniem w okolicach 3,25% na okres 6 lub 12 miesięcy. Skorzystanie z oferty wymaga posiadania konta w banku.

Santander Bank Polska: W tym banku trudno znaleźć wysokie oprocentowanie na standardowych lokatach. Klienci poszukujący lepszych warunków powinni zwrócić uwagę na oferty Santander Consumer Banku, który proponuje do 4% na lokacie na nowe środki bez konieczności zakładania konta.

PKO BP: Największy polski bank również nie rozpieszcza oprocentowaniem. Klienci mogą liczyć na promocyjne oferty na nowe środki, jednak standardowe lokaty 12-miesięczne oprocentowane są na 2%.

Ile musi wynosić oprocentowanie, żeby lokata naprawdę się opłacała?

Samo oprocentowanie to nie wszystko. Aby lokata przyniosła realny zysk, musi pokonać dwa główne przeszkody: inflację i podatek od zysków kapitałowych. Dopiero wtedy siła nabywcza Twoich oszczędności faktycznie wzrośnie. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja w grudniu 2025 roku wyniosła 2,4% w skali roku. Oznacza to, że o tyle podrożały średnio towary i usługi. Do tego dochodzi 19% podatek od zysków kapitałowych, znany jako "podatek Belki", który pomniejsza wypracowane odsetki.

Jak to policzyć? Aby Twoje oszczędności zachowały swoją wartość, oprocentowanie lokaty po opodatkowaniu musi być co najmniej równe inflacji. Biorąc pod uwagę 19% podatek, realny próg opłacalności jest znacznie wyższy niż wskaźnik inflacji. Przy inflacji na poziomie 2,4%, oprocentowanie lokaty musiałoby wynosić co najmniej 2,97% w skali roku, aby po zapłaceniu podatku Belki wyjść "na zero". Każda oferta powyżej tej wartości przyniesie już realny zysk.

Wzór na próg opłacalności: Oprocentowanie brutto = Wskaźnik inflacji / (1 - stawka podatku) 2,97% = 2,4% / (1 - 0,19)

Jak widać, większość ofert w największych bankach ledwo chroni oszczędności przed utratą wartości, a niektóre nawet tego nie robią. Realny zysk można osiągnąć głównie dzięki promocyjnym lokatom w mniejszych instytucjach, które jednak wiążą się z dodatkowymi warunkami.

