Brak PIT-u z zagranicy? Podatek Belki i tak musisz zapłacić

Inwestowanie stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki fintechom i aplikacjom mobilnym. Problem w tym, że wiele z tych platform, popularnych wśród polskich użytkowników, nie ma siedziby w naszym kraju. Jak podaje w czwartkowym wydaniu „Gazeta Wyborcza”, firmy te często rejestrują działalność na Cyprze, Malcie czy Litwie, co pozwala im świadczyć usługi w całej Unii Europejskiej bez konieczności wystawiania polskim klientom formularzy podatkowych, takich jak PIT-8C. To rodzi poważne ryzyko, ponieważ wielu inwestorów błędnie zakłada, że brak oficjalnego dokumentu zwalnia ich z obowiązku rozliczenia zysków kapitałowych. Resort finansów nie pozostawia jednak złudzeń – odpowiedzialność za prawidłowe obliczenie i odprowadzenie podatku spoczywa wyłącznie na podatniku.

Co zrobić, gdy zagraniczny broker nie wystawił PIT-u?

Samodzielne rozliczenie podatku od zysków kapitałowych bywa ogromnym wyzwaniem. Jak zauważa cytowany przez „GW” Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy z PITax, inwestorzy często dokonują setek, a nawet tysięcy transakcji w ciągu roku, nierzadko w sposób zautomatyzowany i na wielu różnych platformach. Ręczne zebranie i przeliczenie każdej operacji jest nie tylko czasochłonne, ale i obarczone ryzykiem błędu. Co w takiej sytuacji radzi ekspert? Jego zdaniem najgorszym możliwym rozwiązaniem jest zaniechanie działania i niezłożenie deklaracji PIT-38 w ogóle. Doradca zaleca, by nawet w przypadku wątpliwości co do poprawności obliczeń, złożyć zeznanie, a w razie potrzeby dokonać później jego korekty. Taki krok pokazuje urzędowi skarbowemu dobrą wolę i chęć wywiązania się z obowiązku.

Jakie kary grożą za niezapłacenie podatku Belki?

Ignorancja może drogo kosztować. Ministerstwo Finansów jasno komunikuje, że niewiedza nie jest usprawiedliwieniem, a interwencja skarbówki jest tylko kwestią czasu. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego, zarówno uchylanie się od opodatkowania, jak i podanie nieprawdziwych danych w zeznaniu podatkowym podlega karze. Choć prawo przewiduje nawet karę pozbawienia wolności, w praktyce za takie przewinienia najczęściej nakładane są mandaty i grzywny finansowe.

Jak czytamy w „GW”: „musiałby to być skrajny przypadek i oszustwo na miliony”, by sąd sięgnął po najsurowszy wymiar kary. Mimo to, nawet niższe sankcje mogą być dotkliwe, dlatego każdy, kto osiągnął dochód poprzez zagraniczne aplikacje inwestycyjne, powinien jak najszybciej zweryfikować swoje zobowiązania podatkowe.

