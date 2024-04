Nie ma kadr do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Co się dzieje?

Jak wyjechać do sanatorium z mężem lub koleżanką? Podpowiadamy, co trzeba zrobić

Afera Collegium Humanum. Dramatyczny spadek kadr

Gazeta podaje, że z danych Ministerstwa Aktywów Państwowych wynika, że w ciągu sześciu lat liczba kandydatów do rad nadzorczych, przystępujących do egzaminu, zmniejszyła się ponad dziesięciokrotnie.

"Zauważalny spadek nastąpił po 2017 r., a więc wtedy, gdy rząd Beaty Szydło wprowadził obejście wymogu egzaminu w zamian za dyplom MBA (Master Business Administration). Doprowadziło to do patologii – masowego handlu dyplomami ukończenia MBA w prywatnej warszawskiej uczelni – Collegium Humanum – należącej do spółki Pawła Cz. Według prokuratury i CBA rektor przyjął ponad 1 mln zł łapówki za wystawienie co najmniej tysiąca takich dyplomów" - wskazuje "Rz".

Skutki afery dyplomowej jak w soczewce pokazują statystyki Ministerstwa Aktywów Państwowych. Przed zmianami PiS do trudnego egzaminu przystępowały setki osób, np. w 2014 r. 681 osób (zdały 302), w 2015 r. 886 kandydatów (zdało 285), w 2016 r. (pierwszy rok rządów PiS) na 966 kandydatów 375 osób miało wynik pozytywny. Już w 2017 r. nastąpił dwukrotny spadek liczby osób przystępujących do egzaminu (465 osób), a od 2020 r. był on wręcz drastyczny – od 151 kandydatów do zaledwie 90 w roku ubiegłym. Znacząco spadł również odsetek zdających – w ostatnich trzech latach udawało się to już nie średnio co trzeciemu kandydatowi, ale nawet co siódmemu.

