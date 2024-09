Firmy poszkodowane w powodzi

Cały czas mamy powódź w Polsce. Wielkie straty ponoszą lokalni przedsiębiorcy. Tymczasem jak podaje PAP, cytowana w gazecie radca prawny, doradca podatkowy, partner w MDDP Monika Dziedzic wyjaśniła, że do odszkodowań za zniszczone towary czy surowce nie pasuje żadne ze zwolnień, ani z ustaw o PIT lub CIT, ani ze specjalnych przepisów przeciwpowodziowych. Podobnego zdania jest doradca podatkowy, partner w ATA Finance Marcin Sobieszek. "Takie odszkodowanie jest przychodem, który trzeba opodatkować, tak jak inne z działalności" - powiedział Sobieszek, cytowany przez dziennik.

"Rzeczpospolita" zwróciła uwagę na to, że jedyne, co przysługuje przedsiębiorcom, to zwolnienie dla odszkodowań za zniszczone środki trwałe, które jest jednak mocno ograniczone. Przypomina też, że przedsiębiorcy, którzy ucierpieli wskutek powodzi, ale mimo to chcą dalej prowadzić działalność mają otrzymać nowe świadczenie - po kilkanaście tysięcy złotych na każdego ubezpieczonego (pracownika czy zleceniobiorcę). Samozatrudnieni dostaną z kolei określony procent średniego miesięcznego przychodu za ubiegły rok. "Rzeczpospolita" dodała, że - jak informował w Sejmie minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk - rząd przeznaczy na to świadczenie miliard złotych.

Powódź w Polsce

Polska kolejny tydzień walczy z powodzią. Najgorsza sytuacja jest na południu kraju. Tam niektóre wsie i miasteczka niemal zostały zmyte w powierzchni ziemi. Wielki żywioł zabrał ludziom wszystko. Trwa oczyszczanie i wielkie sprzątanie. Nurt wpływający do miast niósł niemal wszystko. Proces odbudowy zniszczonych terenów ma trwać kilka lat. W rządzie Donalda Tuska powstało specjalne stanowisko pełnomocnika ds. odbudowy po powodzi. Stanowisko to zajął Marcin Kierwiński.

