Niecodzienne zawody

Nie nudzą się w pracy i dobrze zarabiają. W tych niecodziennych zawodach pensje przekraczają 10 tys. zł

Według raportu firmy Personnel Service, który został opublikowany na portalu Money.pl, zawody niecodzienne często idą w parze z niezwykłymi zarobkami. Spawacz podwodny w Polsce może liczyć na miesięczne wynagrodzenie od 13 do 17 tysięcy złotych brutto. Jednak warto zwrócić uwagę, że jest to nadal zawód niszowy, co sprawia, że wielu spawaczy podwodnych szuka pracy za granicą. Na przykład w Stanach Zjednoczonych stawki dziennego wynagrodzenia mogą sięgać nawet 1 tysiąca dolarów brutto.