Nie wiesz jak zacząć oszczędzać na emeryturę? Sprawdź te sposoby!

Osoby, które będą przechodzić na emeryturę w roku 2050, mogą spodziewać się otrzymać mniej więcej 25-29 procent swojej ostatniej wypłaty. To alarmujące prognozy, które sugerują konieczność podjęcia działań już teraz.

Zamiast jednak załamywać ręce, warto obecnie zadbać o to, aby nie musieć się martwić niskimi wypłatami z ZUS. Według ekspertów cytowanych przez biznes.interia.pl, emerytura może być odpowiednio wysoka, jednak należy liczyć się z pewnymi niedogodnościami, takimi jak wypracowanie w sobie nawyku systematycznego oszczędzania. Dlatego narzędzia finansowe stają się kluczowym elementem planowania emerytury, nagradzając systematyczność i utrudniając wypłacanie gotówki, co sprawia, że stają się one coraz bardziej popularne.

Co wybrać, aby zyskać?

Prowadzone przez banki, domy maklerskie i powszechne towarzystwa emerytalne oraz ubezpieczeniowe narzędzia takie jak Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) czy Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oferują różnorodne możliwości oszczędzania na emeryturę. O ile IKE pozwala na wpłacanie dowolnych kwot w dogodnym terminie, z kolei IKZE umożliwia odliczenie wpłat od podatku dochodowego PIT, co może istotnie obniżyć naszą należność wobec Urzędu Skarbowego lub zwiększyć zwrot. Dodatkowo, Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), choć mniej popularne, stanowią kolejne opcje oszczędzania na przyszłą emeryturę.

Mając do dyspozycji tak wiele narzędzi do oszczędzania na emeryturę, gromadzenie gotówki na zwykłym koncie bieżącym nie jest najlepszym rozwiązaniem, jak zauważa biznes.interia.pl. Psychologicznie ryzykujemy korzystaniem z tych środków na bieżące potrzeby, a finansowo lokaty czy konta oszczędnościowe oferują zwykle korzystniejsze warunki niż rachunki bieżące. Dlatego, aby cieszyć się stabilną emeryturą, warto już teraz zdecydować się na systematyczne oszczędzanie oraz rozważyć wybór odpowiednich narzędzi finansowych, by zabezpieczyć swoją przyszłość po zakończeniu kariery zawodowej.

