Emeryci dostaną większe świadczenie! Prawie 1800 zł już zostało wysłane

Świadczenie dla byłych opozycjonistów już na kontach emerytów

Dodatek dla opozycjonistów został wprowadzony jeszcze za rządów PO-PSL w marcu 2015 roku. Wysokość dodatku była waloryzowana, a za rządów PiS w lipcu 2023 roku zdecydowano o zrównaniu wysokości dodatku z minimalną emerytura. Tym samym świadczenie wzrosło z 565,67 zł (wypłacanych jeszcze przed zmianą przepisów) aż do obecnych 1780,96 zł i będzie wypłacane co miesiąc uprawnionej grupie świadczeniobiorców. To już druga podwyżka tego świadczenia w ciągu ostatnich miesięcy. Po wejściu w życie nowych przepisów, czyli od 1 września 2023 roku, uprawnieni otrzymywali co miesiąc świadczenie w wysokości 1544,88 zł (minimalna emerytura na tamten moment). Tym samym dodatek wzrósł o ponad 1200 zł względem pierwotnej kwoty.

Aktualnie powiększone świadczenie jest wypłacane od 1 marca 2024 roku. Tym samym do końca marca powinno znaleźć się już na kontach wszystkich emerytów uprawnionych do otrzymywania dodatku.

Kto może ubiegać się o status opozycjonisty lub osoby represjonowanej?

Dodatek przysługuje tym osobom, których status działacza antykomunistycznego lub osoby represjonowanej z powodów politycznych zostanie potwierdzony przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Aby ubiegać się o status osoby represjonowanej, należy zgłosić się do szefa urzędu.

Pozytywnie rozpatrzone zostaną podania osób, które mogą wykazać przynajmniej roczną działalność na rzecz zorganizowanych struktur antykomunistycznych, lub przynajmniej miesięczny pobyt w więzieniu wynikający z działalności wymierzonej we władze PRL.

Jeśli status opozycjonisty, lub osoby represjonowanej z powodów politycznych zostanie nadany, nie trzeba składać wniosku o otrzymanie świadczenia. Pieniądze będą wypłacane z urzędu wraz z emeryturą.

