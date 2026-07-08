Duża ulga podatkowa coraz bliżej

Senat jednogłośnie poparł zmiany, które mogą oznaczać prawdziwą rewolucję dla osób pracujących na morzu.

Nowe przepisy zakładają wprowadzenie zerowego podatku PIT dla marynarzy oraz pracowników statków obsługujących sektor offshore. Teraz ustawa wróci do Sejmu.

Koniec z PIT-em dla marynarzy

Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami zagłosowało aż 92 senatorów. Co ciekawe, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Najważniejsza zmiana dotyczy podatku dochodowego. Marynarze oraz pracownicy zatrudnieni na jednostkach obsługujących morskie farmy wiatrowe i sektor offshore mają zostać objęci zerową stawką PIT. W praktyce oznacza to więcej pieniędzy pozostających w ich kieszeniach.

Rząd chce przyciągnąć armatorów

Nowe przepisy mają nie tylko pomóc pracownikom, ale także zwiększyć konkurencyjność polskiej żeglugi. Przedsiębiorstwa żeglugowe będą mogły wybrać korzystniejszy sposób rozliczania i zamiast klasycznego CIT-u korzystać z tzw. podatku tonażowego.

To rozwiązanie od lat funkcjonuje w wielu krajach i jest dobrze znane branży morskiej. Według autorów ustawy ma ono zachęcić armatorów do prowadzenia działalności pod polską banderą.

Nie tylko polskie statki

Na tym jednak nie koniec. Z nowych preferencji mają korzystać także jednostki pływające pod banderami państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dzięki temu nowe przepisy mają być zgodne z unijnymi zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

Jednocześnie część rozwiązań będzie mogła wejść w życie dopiero po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej.

Internet, lepsze jedzenie i nowe prawa

Ustawa przewiduje również szereg zmian dotyczących warunków pracy na morzu. Armatorzy będą musieli zapewnić marynarzom dostęp do internetu, odpowiednią odzież roboczą, bezpłatne wyżywienie spełniające określone standardy oraz dostęp do wody pitnej.

To jednak nie wszystko. Nowe przepisy mają także uporządkować kwestie wyposażenia statków w leki i wyroby medyczne, co od lat było problemem zgłaszanym przez branżę.

Większe bezpieczeństwo załóg

Projekt przewiduje również dodatkowe zabezpieczenia finansowe dla marynarzy. Chodzi między innymi o gwarancję pokrycia kosztów leczenia oraz wypłat wynagrodzeń w przypadku choroby lub niezdolności do pracy.

Branża morska od dawna zabiegała o takie rozwiązania. Jeśli ustawa przejdzie cały proces legislacyjny, pracownicy morza mogą liczyć nie tylko na wyższe wynagrodzenia dzięki zerowemu PIT-owi, ale także na lepsze warunki pracy i większe poczucie bezpieczeństwa.

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