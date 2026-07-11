Polacy chcą niższego wieku emerytalnego! Ale na emeryturze będą... pracować

Wcześniejsza emerytura marzeniem wielu Polaków

Kto nie marzy o tym, by wcześniej zakończyć zawodową karierę i wreszcie znaleźć więcej czasu dla siebie? Okazuje się, że takie plany ma większość Polaków. Problem w tym, że coraz mniej osób wierzy, że będzie mogło sobie na to pozwolić.

Najnowsze badanie przeprowadzone wśród pracowników pokazuje, że między marzeniami a rzeczywistością powstaje coraz większa przepaść.

Emerytura przed czasem? Polacy chcieliby tego najbardziej

Ponad połowa Polaków deklaruje, że najchętniej przeszłaby na emeryturę jeszcze przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Średnio nasi rodacy chcieliby zakończyć pracę w wieku 58,6 lat.

Najczęściej wskazują, że chcą mieć więcej czasu dla siebie i rodziny. Wielu marzy także o zadbaniu o zdrowie, odpoczynku oraz realizowaniu pasji, na które dziś nie mają czasu.

Marzenia zderzają się z rzeczywistością

Choć Polacy chcieliby szybciej zakończyć pracę, sami przyznają, że może to być bardzo trudne.

Średnio przewidują, że faktycznie przejdą na emeryturę dopiero po ukończeniu 63. roku życia. Największa grupa badanych zakłada, że będzie pracować do 65. roku życia.

To pokazuje, że wielu pracowników już dziś bierze pod uwagę konieczność dłuższej aktywności zawodowej.

Czterech na dziesięciu będzie pracować nawet na emeryturze

Szczególnie wymowny jest jeszcze jeden wynik badania. Aż 42,1 proc. Polaków deklaruje, że po osiągnięciu wieku emerytalnego zamierza nadal pracować.

To wynik znacznie wyższy od europejskiej średniej. W innych krajach podobne plany ma niespełna 27 proc. ankietowanych.

Eksperci zwracają uwagę, że wiek emerytalny przestaje być dla wielu osób ostatecznym momentem zakończenia kariery. Coraz częściej staje się jedynie kolejnym etapem życia zawodowego.

Największy strach? Będzie za mało pieniędzy

Za decyzją o pozostaniu na rynku pracy stoją przede wszystkim względy finansowe.

Ponad 62 proc. Polaków obawia się, że nie będzie miało wystarczających środków, by przejść na emeryturę zgodnie z własnymi planami. To więcej niż średnia dla całej Europy.

Rosnące koszty życia, niepewność dotycząca przyszłych świadczeń i obawy o utrzymanie dotychczasowego poziomu życia sprawiają, że wielu pracowników odkłada decyzję o zakończeniu zawodowej kariery.

Kobiety od 60., mężczyźni od 65. roku życia

Obecnie wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak coraz więcej osób uważa, że samo osiągnięcie tego wieku nie będzie oznaczało końca pracy.

W praktyce wielu seniorów może zdecydować się na dalsze zatrudnienie, choćby w niepełnym wymiarze godzin.

Firmy nie pomagają w przygotowaniu do emerytury

Badanie pokazuje również, że pracownicy nie zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony pracodawców.

Tylko nieco ponad jedna trzecia badanych uważa, że firma pomaga im przygotować się do zakończenia kariery zawodowej. Niewiele więcej osób twierdzi, że pracodawca dostosowuje obowiązki do wieku pracownika.

Eksperci nie mają wątpliwości. Jak zaznaczają, społeczeństwo się starzeje, a granica między pracą a emeryturą zaczyna się zacierać. Dla wielu Polaków emerytura przestaje być czasem całkowitego odpoczynku, a staje się po prostu kolejnym etapem aktywności zawodowej.

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