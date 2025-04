Nie zapłacisz do 25 kwietnia? Zabiorą Ci emeryturę! Surowe kary

NFZ zaprasza na darmowy przegląd zdrowia! Czas ucieka – skorzystaj do 18 kwietnia!

Seniorzy też muszą opłacać abonament RTV

Jaki jest abonament RTV w Polsce? Obecnie miesięczna wysokość opłat abonamentowych jest następująca: za telewizor to 27,30 zł miesięcznie, a za radio 8,70 zł. Można zapłacić za cały rok z góry, a ci, którzy zrobią to do 25 stycznia 2025 r., otrzymają 10-procentową zniżkę. Ten termin niestety już za nami, więc jeśli nie skorzystaliśmy z tej opcji, możemy mieć problem. Płacić musi każdy, kto posiada telewizor lub radio, choć jest też grupa osób uprzywilejowanych, które są zwolnione z opłat za abonament RTV, o czym niżej.

Kary za ignorowanie abonamentu RTV

Ważne jest to, że seniorzy, którzy na czas nie opłacą abonamentu RTV, mogą spodziewać się potrącenia zaległości przez urząd skarbowy. Dzieje się tak wtedy, gdy dana osoba nie spłaca zadłużenia związanego z abonamentem i dochodzi do przekazania organom podatkowym postępowania egzekucyjnego. Zaległości za abonament mogą też być ściągnięte z rachunku bankowego, potrącone z nadpłaty podatku czy wynagrodzenia za pracę. Przede wszystkim jednak, senior może otrzymać emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę zadłużenia.

Abonament RTV w Polsce - terminy płatności

Warto zaznaczyć, że zanim postępowanie egzekucyjne zostanie przekazane skarbówce, osoba z zaległościami abonamentowymi zostanie wezwana do ich uregulowania w terminie siedmiu dniu od daty doręczenia wezwania. Przypominamy, że abonament RTV należy opłacić do 25. dnia miesiąca. W tym miesiącu dzień ten przypada w piątek, 25 kwietnia, zatem opłatę powinniśmy uiścić przed weekendem. Opłacić abonament RTV możemy zawsze za kilka miesięcy z góry, z czym wiążą się dodatkowe rabaty:

za 2 miesiące z góry - 3 proc. zniżki,

za 3 miesiące z góry - 4 proc. zniżki,

za 6 miesięcy z góry - 5 proc. zniżki.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV?

Jest jednak grupa osób, która może być zwolniona z opłacania abonamentu RTV. Jednak trzeba taką chęć zgłosić na poczcie i przedstawić dowody uprawniające do zwolnienia. Niezbędne jest również złożenie specjalnego oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia. Kto jest zwolniony z abonamentu radiowo-telewizyjnego? Oto lista ze zwolnieniem z opłat RTV:

osoby z I grupą inwalidzką,

osoby o stwierdzonej całkowitej niezdolności do pracy,

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

osoby z trwałą lub okresową niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym,

osoby, które ukończyły 75 lat,

osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organ emerytalno-rentowego,

osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,

osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 procent,

osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS,

osoby spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

osoby bezrobotne,

osoby posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,

inwalidzi wojenni i wojskowi, a także kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi (w tym także członkowie ich rodzin),

osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem,

osoby posiadające status weterana poszkodowanego