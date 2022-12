Nie zapomnij złożyć raportu do ZUS! Masz czas do końca roku

Według przepisów prawa pracy pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia wynagrodzenia za pracę – a termin i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia powinien zostać określony w regulaminie pracy. W przypadku, gdy pracodawca nie ma obowiązku tworzyć regulaminu, termin wypłaty musi zostać wskazany przynajmniej w informacji o warunkach zatrudnienia. Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie co najmniej raz w miesiącu z dołu, w stałym, ustalonym terminie, a także – nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego - wyjaśnia portal Bezprawnik.

Raport ZUS RPA. Obowiązek dla pracodawców

W związku z tym pracodawca może wypłacić wynagrodzenie za dany miesiąc na początku kolejnego. W przypadku wynagrodzenia za grudzień wypłacanego w styczniu przedsiębiorca musi jednak pamiętać o dodatkowym obowiązku względem ZUS - złożeniu imiennego raportu miesięcznego ZUS RPA. Jak tłumaczy portal Bezprawnik.pl "pracodawca jest zobowiązany do jego złożenia, jeśli wypłaca pracownikowi wynagrodzenie należne za inny kalendarzowy niż rok, w którym nastąpiła wypłata – czyli w tym wypadku za 2022 r. (podczas gdy sama pensja trafi do pracownika już w styczniu 2023 r.). Raport ZUS RPA pracodawca przekazuje do ZUS także w sytuacji, gdy ubezpieczony przekroczył roczną podstawę wymiaru składek (podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe) lub w sytuacji, gdy pracownik wykonywał pracę nauczycielską".

Ponadto złożenie raportu ZUS RPA jest konieczne również wtedy, gdy poza wynagrodzeniem za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków (np. macierzyńskiego czy chorobowego) został wypłacony ubezpieczonemu przychód należny za dany miesiąc lub za inny rok kalendarzowy i przychód ten (w okresie pobierania wspomnianego wcześniej wynagrodzenia lub zasiłku) nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Do kiedy należy złożyć raport ZUS RPA?

W przypadku, gdy pracodawca wypłacił wynagrodzenie za grudzień w grudniu a na konto pracownika wpłynie w styczniu np. tzw. „trzynastka” (przyznawana za rok 2022) lub premia za wyniki (również rozliczana w kolejnym miesiącu) również jest on zobowiązany do złożenia do ZUS imiennego raportu ZUS RPA.

"Raport należy złożyć do ZUS do 5. dnia miesiąca (w przypadku jednostek i zakładów budżetowych), do 15. dnia miesiąca (w przypadku płatników posiadających osobowość prawną) lub do 20. dnia miesiąca (w przypadku pozostałych płatników składek)" - przypomina portal Bezprawnik.pl.

