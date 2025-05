Czujność i edukacja kluczem do walki z dezinformacją wyborczą - rozmowa z dyrektor NASK

Obowiązek rozliczenia PIT dotyczy każdego podatnika, który w 2024 roku uzyskał dochody podlegające opodatkowaniu. Niezależnie od tego, czy były to przychody z umowy o pracę, działalności gospodarczej, wynajmu, czy innych źródeł, do 30 kwietnia 2025 r. należ złożyć deklarację podatkową do urzędu skarbowego.

Najwygodniejszym sposobem rozliczenia jest usługa Twój e-PIT, która udostępniana jest przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Administrację Skarbową. Zeznania z usługi Twój e-PIT są automatycznie składane tylko w przypadku PIT-37 i PIT-38. W przypadku innych formularzy, jak PIT-36 czy PIT-28, konieczne jest ich ręczne zatwierdzenie i przesłanie. Brak reakcji może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Czym grozi spóźnienie z rozliczeniem PIT i kiedy jest to przestępstwo?

Niezłożenie PIT w terminie to nie tylko wykroczenie administracyjne – w niektórych przypadkach może być traktowane jako przestępstwo skarbowe.

– Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania, lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie – czytamy w art. 54 Kodeksu karnego skarbowego.

Gdy kwota podatku nieprzekraczająca progu nie została zapłacona, mówimy o wykroczeniu skarbowym. Wówczas grzywna może wynieść od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli nawet 93 320 zł.

Jakie są konsekwencje podatkowe i finansowe za niezłożenie PIT w terminie?

Oprócz kar grzywny, osoby, które nie złożą deklaracji PIT w terminie, muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami w postaci odsetek za zwłokę. Te są naliczane za każdy dzień opóźnienia i mogą znacząco podnieść należność podatkową.

Osoby, które rozliczą się po terminie, tracą możliwość przekazania 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Nadal mogą skorzystać z ulg i odliczeń, ale obowiązek zapłaty odsetek oraz odpowiedzialność karna pozostają.

Czynny żal i inne sposoby na uniknięcie kary za spóźnienie

Jeśli podatnik zorientuje się, że nie złożył deklaracji PIT w terminie, powinien jak najszybciej naprawić ten błąd. Pierwszym krokiem jest złożenie deklaracji i opłacenie podatku wraz z naliczonymi odsetkami. Aby uniknąć kary, warto skorzystać z instytucji czynnego żalu. Zgodnie z art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego:

– Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu (...).

Czynny żal można złożyć elektronicznie przez e-PUAP lub e-Urząd Skarbowy. Trzeba to zrobić zanim organ rozpocznie kontrolę. W przeciwnym razie dokument ten nie będzie miał skutku prawnego.

