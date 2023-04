Nie zrobisz przeglądu auta! Stacje kontroli pojazdów zapowiedziały strajk

Jednocyfrowa inflacja do końca roku? Eksperci nie mają wątpliwości

Ile kosztuje badanie techniczne samochodu?

Badanie techniczne samochodu osobowego kosztuje 98 zł. W przypadku auta wyposażonego w instalację gazową z kieszeni trzeba zapłacić 162 zł. Przegląd okresowy motocykla to 62 zł, a ciężarówki 153 zł. Stawki ustalono w 2004 roku i nie zmieniły się do dziś. Jak pisze dziennik.pl podniesienia opłat co jakiś czas domaga się Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów (PISKP). Jednak Ministerstwo Infrastruktury odmawia nowych stawek, nawet mimo akcji protestacyjnych.

Strajk w stacjach kontroli pojazdów

– Tym razem nie będzie to protest uliczny. Przedsiębiorcom prowadzącym SKP przelała się czara goryczy – powiedział dziennik.pl Marcin Barankiewicz, prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.– W większości stacji kontroli pojazdów w Warszawie (red. ok. 117 SKP) już 26 kwietnia, badania techniczne nie będą wykonywane. Oddolnie zamkną się też stacje w innych regionach kraju. Będziemy informować kierowców, dlaczego protestujemy i dlaczego chcemy, żeby opłaty za badania zostały zwaloryzowane. Diagności domagają się, aby nowa stawka za badanie samochodu osobowego wynosiła przynajmniej 198 zł brutto.

Mandat za brak badania technicznego

Jeśli kierowca nie będzie miał ważnego badania technicznego i zatrzyma go policja, to dostanie mandat. Z tym, że na badanie techniczne należy przyjechać przed upływem wyznaczonego terminu (takie są zapisy w ustawie – Prawo o ruchu drogowym), a nie ostatniego dnia ważności tego terminu. Mandat może wynosić nawet 3 tys. zł.

