IKE i IKZE

Nie zwlekaj! Już dziś zacznij oszczędzać na swoją emeryturę!

Planujemy wakacje, kupno nowego telewizora czy wymianę mebli. Oglądamy, wybieramy, oszczędzamy… Poświęcamy tym sprawom dużo energii i uwagi. Zupełnie inaczej niż własnej emeryturze. Doskonale wiemy, że świadczenie z ZUS będzie bardzo niskie i sami musimy zadbać o naszą jesień życia. Jednak wciąż to odkładamy myśląc, że mamy na to czas. Niestety, to nieprawda - czasu jest coraz mniej. A odkładając miesięcznie nawet niewielkie kwoty możemy zgromadzić sporą sumę na starość.

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) i IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), oferowane między innymi przez SKARBIEC TFI są wartymi uwagi formami oszczędzania. To dzięki nim możemy zgromadzić kapitał będący na emeryturze źródłem dodatkowego dochodu. Środki wpłacane na IKE i IKZE są naszymi prywatnymi pieniędzmi, które podlegają dziedziczeniu. IKE i IKZE są kontami oszczędnościowymi, ale oferują swoim właścicielom dodatkowe przywileje. IKE i IKZE różnią się od siebie. Na czym polega IKZE Ulga podatkowa Gdy wybierzemy IKZE, wpłaty dokonane w danym roku kalendarzowym na konto możemy odliczyć od dochodu, obniżając wysokość podatku należnego do zapłacenia. W zależności od progu podatkowego w jakim się rozliczamy oraz od tego czy pracujemy na etacie, czy prowadzimy działalność gospodarczą, możemy w 2024 r. (rozliczając podatki za 2023 r.) odzyskać od kilkuset zł do kilku tysięcy zł niezapłaconego lub zwróconego nam podatku. Co ważne w przypadku oszczędzania w IKZE przez każdego z małżonków kwoty te, biorąc pod uwagę budżet domowy, mogą być jeszcze większe, gdyż każdy z małżonków ma prawo do własnego limitu. Wpłata jest limitowana Jej maksymalna wysokość wynosi 120 proc. przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2023 r. jest to kwota 8 322 zł, a w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą limit ten rośnie do 180 proc., czyli do kwoty 12 483 zł. Z tego wyższego limitu mogą skorzystać także osoby łączące pracę etatową z działalnością gospodarczą. Środki można wycofać Środki z IKZE możemy w dowolnym momencie wycofać. Jednak trzeba pamiętać, że jeśli zrobimy to przed 65. rokiem życia, wartość zwracanych z IKZE środków zostanie doliczona do naszego przychodu, od którego płacimy podatek dochodowy. Warto poczekać do emerytury Jeśli poczekamy do 65. urodzin z wypłatą środków, od wartości wypłacanych pieniędzy pobrany zostanie jedynie 10 proc. zryczałtowany podatek dochodowy (w przypadku IKZE nie występuje tzw. podatek Belki). Na czym polega IKE Brak podatku od zysków kapitałowych Po uzyskaniu prawa do wypłaty, nie płacimy podatku od zysków kapitałowych. Limitowana wpłata W IKE wysokość wpłaty jest limitowana i wynosi 300 proc. przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. W tym roku daje to kwotę 20 805 zł. W przypadku IKE wszystkich obowiązuje ten sam limit bez rozróżnienia na osoby pracujące na etacie, czy prowadzące działalność gospodarczą. Oszczędności tylko po 60. r.ż. Warunkiem uzyskania zwolnienia z zapłaty podatku jest wypłata oszczędności nie wcześniej niż po osiągnięciu 60 lat. Wiek ten jest taki sam dla kobiet i mężczyzn. Osoby, które wcześniej nabędą uprawnienia emerytalne, mogą skorzystać z tej możliwości już po 55. roku życia. Dodatkowym warunkiem jest oszczędzanie na IKE przez co najmniej 5 (dowolnych) lat kalendarzowych. Można wycofać środki Z IKE możemy wycofać środki w dowolnym momencie, jeśli jednak nie spełniamy warunku uprawniającego nas do wypłaty (wiek i czas oszczędzania) - zysk wypracowany przez konto zostanie obciążony 19 proc. podatkiem. Masz jakieś pytania lub chcesz wiedzieć więcej? Wyślij e-maila na: emerytura@skarbiec.com.pl

