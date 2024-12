Promocje na karpia w Biedronce. Ile kosztuje karp w Biedronce w 2024 roku?

Do niedzieli, 15 grudnia możemy skorzystać z dobrej promocji w Biedronce na płaty ze skórą z karpia świeżego ze skórą. Za 100 g ryby zapłacimy tylko 2,89 zł. Droższy jest filet z karpia świeżego ze skórą Marinero - 100g kosztuje 5,99 zł. Karpie sprzedawane w Biedronce pochodzą z Polski. Wszystkie śledzie, drugi tańszy produkt jest tańszy 40 proc. Rodzaje możemy dowolnie mieszać, ale trzeba pamiętać, że w tej promocji obowiązują ograniczenia. Limit 4 opak.(maks. 2 z rabatem) na paragon. Z kolei z kartą Moja Biedronka lub aplikacją, filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero jest w promocji w cenie 4,99 zł/100 g.

Z myślą o świątecznym menu, sieć promuje produkty niezbędne do przygotowania innych tradycyjnych potraw. Z kartą lub aplikacja Moja Biedronka kupimy twaróg sernikowy Delikate (1kg) aż 50 proc. taniej za 4,95 zł. Do przygotowania domowych wypieków wszystkie mąki dostępne są w promocji 2+1 gratis. Olej rzepakowy Kujawski (1l) przy zakupie dwóch sztuk jest tańszy aż 80proc, za 5,69 zł. Na świątecznym stole nie może zabraknąć również wędlin – wszystkie paczkowane produkty z linii Kraina Wędlin Select objęte są rabatem 50 proc. na drugi, tańszy produkt.

Cena karpia w Lidlu w 2024 roku. Nowa promocja na karpia w Lidlu

Również Lidl zadbał o to, by karp trafił do polskich kuchni w wyjątkowych cenach. Do niedzieli, 15 grudnia, polski świeży karp, płat ze skórą kupimy w cenie 2,89 zł/100 g, a polski świeży karp, filet nacinany jest dostępny w supercenie za 5,99 zł/100 g. Miłośnicy ryb w ofercie sieci znajdą również doradę patroszoną w cenie 4,49 zł/100 g oraz łososia atlantyckiego, filet ze skórą, XXL w supercenie za 4,99 zł/100 g. Z aplikacją Lidl Plus, wszystkie śledzie marki Nautica można kupić z 50 proc. zniżką na drugi, tańszy produkt.