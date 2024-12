Nowe zasady segregacji śmieci. Będzie nowy pojemnik?

Rewolucja w segregacji śmieci

Zgodnie za zasadami segregacji śmieci - tworzywa sztuczne wrzucamy do kontenera żółtego, szkło do zielonego, papier do niebieskiego, bioodpady do brązowego, a odpady zmieszane do czarnego. Odzież i tekstylia wyrzucane są do pojemnika na odpady zmieszane. Zmieni się to już od 1 stycznia 2025 roku. Wtedy zacznie obowiązywać zakaz wyrzucania tekstyliów do kontenerów z odpadami zmieszanymi. Chodzi nie tylko o zużyte ubrania, ale też buty, koce, pościel, zasłony, kapelusze, obuwie czy dywany.

Nowe przepisy mają na celu zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych oraz poprawę recyklingu tekstyliów. Dotychczas duża część odzieży i tkanin trafiała na wysypiska, co było niezgodne z polityką ochrony środowiska Unii Europejskiej. Zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku, mają także promować oddawanie ubrań do organizacji charytatywnych lub firm recyklingowych​.

Czy będzie dodatkowy pojemnik?

Nowy system będzie działał w całej Polsce. Gminy będą zobowiązane do przyjmowania odpadów tekstylnych i odzieży w tzw. Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).Są to miejsca, w których mieszkańcy danej gminy, mogą bezpłatnie pozostawić swoje odpady, których nie mogą wyrzucić do przydomowych pojemników. Inną możliwością, którą mogą wprowadzić samorządy, są specjalne kontenery na tekstylia ustawiane w wybranych punktach miasta.

Ważne!

Przepisy nie wymagają , by odzież była odbierana odbierane były bezpośrednio z domów mieszkańców. Nie jest planowane, ab od przyszłego roku pojawił się dodatkowy worek na odpady czy kolejny pojemnik w przyblokowych altanach śmietnikowych.

Kary za nieprzestrzeganie zasad segregacji odpadów

Nieprzestrzeganie nowych zasad wiąże się z możliwością nałożenia kary finansowej. Nie są one jednakowe na terenie całej Polski. Wysokość opłat za odbiór odpadów i wysokość kar ustala samorząd. Zwykle kary stanowią dwukrotność, trzykrotność lub czterokrotność opłaty podstawowej.