Beata Lekszycka
2026-02-11 12:48

Nie żyje Katarzyna Gospodarek, menedżerka związana z Marriott International i BMW Group Polska - podają wirtualnemedia.pl. Od września 2022 roku pełniła funkcję starszej dyrektor komunikacji na Europę Wschodnią, wcześniej przez dekadę odpowiadała za komunikację korporacyjną BMW.

Biała kalia leżąca na stole w otoczeniu rozmytych świateł świec, symbolizująca pamięć. Na pierwszym planie, w okrągłej ramce, czarno-białe zdjęcie Katarzyny Gospodarek. Więcej o jej życiu przeczytasz na Super Biznes.

  • Zmarła Katarzyna Gospodarek, starsza dyrektor komunikacji Marriott International na Europę Wschodnią.
  • Bliscy poinformowali o jej nagłej śmierci, podkreślając jej mądrość, serdeczność i niezależność.
  • Katarzyna Gospodarek miała ponad 20 lat doświadczenia w marketingu i PR, pracując m.in. dla BMW Group Polska.

Nie żyje Katarzyna Gospodarek 

Informacja o śmierci Katarzyny Gospodarek pojawiła się w środę przed południem w jej mediach społecznościowych. Bliscy przekazali wiadomość o jej odejściu, podkreślając, że było przedwczesne.

„– Dziś w nocy przedwcześnie odeszła nasza ukochana Kasia, zostawiając po sobie ogromną pustkę. Pamiętać będziemy jej mądrość, serdeczność i dobroć płynącą prosto z serca. Jej głód życia, wieczną gotowość do podróży i odwagę – napisano.”

W opublikowanym wpisie zaakcentowano jej niezależność oraz siłę charakteru. Wspomniano, że „Kasia żyła na własnych zasadach, czerpiąc z życia pełnymi garściami, była nieustraszoną wojowniczką” oraz że „była najlepszą siostrą i przyjaciółką, jaką można sobie wymarzyć”.

Katarzyna Gospodarek – kariera w Marriott International i BMW Group Polska

Katarzyna Gospodarek od września 2022 roku była związana z Marriott International, gdzie objęła stanowisko starszej dyrektor komunikacji na Europę Wschodnią. Odpowiadała za strategiczne działania komunikacyjne w regionie, reprezentując jedną z największych sieci hotelowych na świecie.

Wcześniej przez około 10 lat pracowała w BMW Group Polska. W tym czasie pełniła m.in. funkcję dyrektor komunikacji korporacyjnej, nadzorując obszar PR oraz relacje z mediami. Jej działania obejmowały zarówno komunikację marki, jak i kwestie wizerunkowe oraz kryzysowe.

W latach 2010–2012 była związana z Kraft Heinz Company, gdzie zajmowała stanowisko public relations managerki. Odpowiadała tam za komunikację i wsparcie wizerunkowe rozpoznawalnych marek z portfolio koncernu.

Doświadczenie w PR i marketingu

Karierę zawodową rozwijała również w agencjach public relations, takich jak Primum PR, gdzie pracowała jako PR senior account manager, a także w Communication Unlimited i Pegasus Public Relations.

Łącznie miała ponad 20 lat doświadczenia w marketingu i komunikacji. Była ceniona za profesjonalizm, strategiczne podejście do zarządzania wizerunkiem oraz umiejętność budowania trwałych relacji z mediami i partnerami biznesowymi.

