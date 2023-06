To kosztuje najwięcej

Lewicowy dziennik "La Repubblica", który przez lata ujawniał skandale, w jakie był zamieszany Berlusconi, ogłosił po jego śmierci: "To koniec ery. Odchodzi fragment włoskiej historii". Magnat medialny i finansowy, który założył koncern telewizyjny Mediaset, był obecny we włoskiej polityce, choć z przerwami, 29 lat. Jego polityczna kariera narodziła się na gruzach, jakie pozostały po skandalu finansowym w świecie włoskiej polityki w latach 90. po ujawnieniu gigantycznego skandalu korupcyjnego Tangentopoli, który zmiótł ze sceny wielkie ugrupowania na czele z chadecją.

W styczniu 1994 roku odnoszący sukcesy biznesmen ogłosił swoją decyzję o wejściu na scenę polityczną wraz ze swą partią Forza Italia, założoną dwa miesiące wcześniej. Dziewięciominutowe przemówienie, jakie wtedy wygłosił Berlusconi, całkowicie zmieniło włoską scenę polityczną. Dwa miesiące później, w marcu 1994 roku wygrał wybory i powołał swój pierwszy rząd razem z ówczesnym Sojuszem Narodowym Gianfranco Finiego i Ligą Północną Umberto Bossiego. Pierwszy centroprawicowy rząd Berlusconiego pracował niecały rok. Następny rząd z tymi samymi sojusznikami powołał w 2001 roku; gabinet pracował całą kadencję do 2006 roku.

Silvio Berlusconi, włoski polityk, biznesmen i były premier Włoch, znany jest ze swojego ogromnego majątku, który przez lata budował i pomnażał. Jego bogactwo stanowi efekt wielu sukcesów w różnych dziedzinach, takich jak media, nieruchomości i sport. Berlusconi zaczął swoją karierę jako przedsiębiorca w branży nieruchomości. Jego firma, Fininvest, szybko stała się jednym z największych graczy na włoskim rynku. Berlusconi rozszerzył swoje interesy na sektor mediów, zakładając Mediaset, jedno z największych włoskich przedsiębiorstw medialnych. Mediaset zarządza wieloma telewizyjnymi kanałami, w tym popularną stacją Canale 5.

Sukces w branży medialnej przyczynił się do jeszcze większego wzrostu majątku Berlusconiego. Kontroluje on także grupę Mondadori, wydawcę kilku znanych włoskich czasopism, takich jak "Panorama" i "Chi". Dodatkowo, posiada wiele nieruchomości na terenie Włoch, w tym luksusowe wille i apartamenty. Jednym z najbardziej znanych aktywów Berlusconiego jest klub piłkarski AC Milan. W latach 80. i 90. Berlusconi był właścicielem klubu i pod jego rządami Milan odnosił wielkie sukcesy, zdobywając wiele tytułów mistrza Włoch i Ligę Mistrzów UEFA.

Majątek Silvia Berlusconiego szacowany jest na miliardy dolarów. Jednak warto zaznaczyć, że jego bogactwo jest również związane z kontrowersjami. Berlusconi był oskarżany o korupcję i nadużycia finansowe, co doprowadziło do kilku procesów sądowych. Pomimo to, jego wpływy i pozycja na włoskiej scenie politycznej utrzymywały się przez wiele lat. Podsumowując, majątek Silvia Berlusconiego jest wynikiem jego wieloletniej działalności w biznesie, szczególnie w branży mediów, nieruchomości i sportu. Jego bogactwo jest imponujące, jednak zawsze towarzyszyły mu kontrowersje i zarzuty dotyczące nieprawidłowości finansowych.

Do władzy Berlusconi powrócił w 2008 roku po upadku centrolewicowego rządu Romano Prodiego. Trzeci jego gabinet pracował do 2011 roku, a upadł w wyniku utraty większości w parlamencie i w klimacie ciężkiego kryzysu finansowego, w jakim znalazły się Włochy. Kolejne lata przyniosły serię spraw sądowych, z których najsłynniejsza dotyczyła rozwiązłych przyjęć w rezydencji polityka, nazwanych "bunga bunga". Ostatecznie Berlusconi został oczyszczony z zarzutu korzystania z usług nieletniej prostytutki. Prawomocnie polityk został skazany za oszustwa podatkowe w swej telewizji Mediaset. Karę więzienia ze względu na wiek zamieniono mu na prace społeczne w domu opieki dla osób starszych. Na mocy tego wyroku i obowiązującej wtedy ustawy został wydalony z Senatu i pozbawiony prawa do kandydowania w wyborach przez sześć lat.

W 2019 roku Berlusconi został eurodeputowanym Forza Italia. Do Senatu wrócił na jesieni zeszłego roku po wyborach wygranych przez blok centroprawicy, w którym jego partia utworzyła koalicję z ugrupowaniem Giorgii Meloni i Ligą Matteo Salviniego. Ostatni raz były premier pokazał się publicznie 6 maja, gdy nagrano w szpitalu, do którego trafił, jego specjalne przesłanie na zjazd Forza Italia.

