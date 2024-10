Zbliża się końcowy termin wykupu ziemi CPK. Ci którzy nie dostali jeszcze ofert nabycia dostaną je w najbliższych dniach

Spółka podała, że jeszcze tylko do końca listopada br. będą trwały negocjacje w ramach PDN [Programu Dobrowolnych Nabyć - dop. red.], w związku ze spodziewanym do końca roku wydaniem decyzji lokalizacyjnej. Jak wyjaśniono, spółka chce zamknąć negocjacje z mieszkańcami do końca listopada, by zdążyć przeprocesować wnioski i podpisać akty notarialne do tego czasu. Zaznaczono, że na terenach potrzebnych dla inwestycji CPK, ale poza obszarem wyznaczonym we wniosku o decyzję, nadal można zgłaszać się do PDN, a negocjacje będą kontynuowane.

Zapewniono, że kilkunastu właścicieli nieruchomości, którzy po zgłoszeniu do PDN nie otrzymali jeszcze od spółki CPK ofert nabycia (tzw. operatów szacunkowych), dostanie je w ciągu najbliższych dni. "W tym przypadku termin na zakończenie negocjacji jest taki sam, tj. do końca listopada" - czytamy.

Coraz więcej wykupów działek na CPK

Do tej pory do Programu Dobrowolnych Nabyć zgłosiło się ponad 1400 osób posiadających prawie 4 tys. hektarów. Z tej puli spółka CPK zakupiła ponad 1,6 tys. działek o łącznej powierzchni nabytych nieruchomości 1.420 ha.

Przypomniano, że obszar objęty wnioskiem o decyzję lokalizacyjną dla lotniska i części węzła gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki to 2.588 ha. Z tej puli spółka zakupiła dotychczas w sumie 953 ha, czyli prawie 37 proc.

Spółka poinformowała, że pula nieruchomości w zasobie CPK będzie się dalej powiększać.

- Podpisane protokoły uzgodnień, które poprzedzają zawarcie aktów notarialnych, dotyczą kolejnych ok. 340 ha. Dodatkowo na etapie negocjacji z właścicielami są kolejne nieruchomości, a spółka sukcesywnie przedstawia operaty szacunkowe i składa oferty kupna kolejnym mieszkańcom - napisano.

Program dobrowolnych nabyć korzystny dla mieszkańców

Właściciele przystępujący do PDN w przypadku sfinalizowania transakcji otrzymują od CPK bonusy finansowe, np. gwarancję sprzedaży swojej nieruchomości za kwotę wyższą od wartości rynkowej o 40 proc. dla budynków i 20 proc. w przypadku gruntów. Inną możliwością jest wycena nieruchomości z uwzględnieniem wartości odtworzeniowej bez stopnia zużycia (czyli za stary dom spółka płaci jak za nowy o takiej samej wielkości).

Mieszkańcom w ramach PDN przysługują m.in. zorganizowanie i sfinansowanie przez spółkę CPK przeprowadzki, pokrycie kosztów obsługi prawnej transakcji oraz dla zainteresowanych – konsultacje, kursy i szkolenia zawodowe.

Spółka zakłada, że do końca 2024 r. uzyska od wojewody mazowieckiego decyzję lokalizacyjną, po otrzymaniu której możliwe będzie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lotniska. Nowe lotnisko ma zostać uruchomione pod koniec 2032 r. – jednocześnie z projektowanym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości między Warszawą i Łodzią. Budowa ma ruszyć w 2026 r.

Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.