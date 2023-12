Uwaga na oszustów

Jak podała NASK, przestępcy masowo rozsyłają wiadomości SMS z informacją o konieczności dokonania drobnej dopłaty, np. tytułem opłaty celnej, w celu odebrania paczki. Linki zawarte w treści wiadomości odsyłają na fałszywe strony, naśladujące np. witryny firm kurierskich, na których dochodzi do wyłudzenia danych karty płatniczej lub dostępu do bankowości elektronicznej. "Wyłudzone dane służą następnie do kradzieży pieniędzy ofiary" - czytamy w ostrzeżeniu NASK. Eksperci radzą, by nie realizować "drobnych dopłat", na przykład za paczkę, po otrzymaniu wezwania przez SMS i uważnie sprawdzać w przeglądarce adres strony, na którą przekierował nas link z wiadomości. Podejrzaną wiadomość należy przesłać SMS na numer 8080.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.