13 lat Pyszne.pl. W jakim kierunku będzie się rozwijać?

Pokochaliśmy kapsalon i kuchnię wege. A co konkretnie?

Arkadiusz Krupicz, założyciel i Dyrektor Zarządzający Pyszne.pl, podkreśla dynamiczną i fascynującą podróż rozwoju firmy. Zaznacza, że kluczowym elementem w tak dynamicznej branży jest postawienie na innowacje, które podnoszą dostępność, poprawiają jakość usług dostawczych i mają znaczący wpływ na różne obszary funkcjonowania firmy.

Raport skupia się na kluczowych obszarach obecności Pyszne.pl w Polsce, takich jak pozycja rynkowa, relacje z partnerami biznesowymi, pracownikami, konsumentami oraz działania związane z wpływem na środowisko naturalne. Od momentu powstania w 2010 roku, platforma rozwija się dynamicznie, osiągając milion zrealizowanych zamówień miesięcznie w 2017 roku, a prognozy zakładają znaczny wzrost tej wartości do 2027 roku.

Statystyki Statista wskazują na znaczący udział Pyszne.pl w rynku food delivery w Polsce, współpracując obecnie z ponad 14 tysiącami restauracji. Firma utrzymuje stały kontakt z przedsiębiorcami prowadzącymi restauracje, udzielając im wsparcia i pomagając w rozwiązywaniu problemów biznesowych. Misją platformy jest traktowanie restauratorów jako partnerów biznesowych i dzielenie się ekspercką wiedzą.

Współpracując z ponad 1800 kurierami, Pyszne.pl zapewnia im odpowiednie wyposażenie i szkolenia, a także wprowadza innowacyjne zasady współpracy z pracownikami zgodnie z przepisami dyrektywy o pracy platformowej. Firma jest aktywna w badaniu trendów żywieniowych, dostosowując się do potrzeb konsumentów i wprowadzając informacje dotyczące różnych typów diet.

W trosce o środowisko, Pyszne.pl elektryfikuje własny transport, oferuje dodatki za dojazdy środkami transportu publicznego i rowerem. Platforma przygotowała setki wysokiej klasy rowerów i skuterów elektrycznych dla kurierów i stale zwiększa ich liczbę. Testy robotów dostawczych przeprowadzone w Warszawie w kwietniu 2023 roku to jedno z najnowszych innowacyjnych rozwiązań. Firma wprowadza również opakowania biodegradowalne i z recyclingu oraz wspiera edukację konsumentów w kierunku "zielonych" wyborów żywieniowych.

Jako część globalnej sieci Justeat Takeaway.com, Pyszne.pl przynosi wymierne korzyści dla polskiego rynku pracy, przenosząc elementy Shared Services do Wrocławia. To strategiczne posunięcie wynika z atrakcyjności tego miasta dla wykwalifikowanych pracowników. Wsparcie struktur Pyszne.pl i zatrudnianie nowych pracowników przyczyniają się do zwiększenia potencjału Justeat Takeaway.com.

QUIZ. Mieszkanie w czasach PRL. Pamiętasz te przedmioty? Pytanie 1 z 15 1. Na poniższym zdjęciu widzimy: Pralkę „Frania” Pralkę „Ania” Pralkę „Zosia” Dalej