W 2026 roku zaplanowano 8 niedziel handlowych, a pierwsza z nich to 25 stycznia.

18 stycznia 2026 roku to niedziela niehandlowa, więc sklepy będą zamknięte.

Niedziele handlowe to okazja do spokojnych zakupów dla osób pracujących w tygodniu, pomimo ogólnego zakazu handlu.

Sprawdź pełny kalendarz niedziel handlowych 2026, aby efektywnie zaplanować swoje zakupy.

Czy planujesz zakupy w niedzielę 18 stycznia 2026 roku i zastanawiasz się, kiedy sklepy będą otwarte w 2026 roku? Warto znać kalendarz niedziel handlowych, aby móc odpowiednio zaplanować swoje zakupy. Poniżej prezentujemy pełną listę niedziel handlowych, które wypadają w 2026 roku.

Kalendarz niedziel handlowych 2026

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 2026 roku przewidziano kilka niedziel handlowych. Oto daty, na które warto zwrócić uwagę:

25 stycznia 2026,

29 marca 2026,

26 kwietnia 2026,

28 czerwca 2026,

30 sierpnia 2026,

6 grudnia 2026,

13 grudnia 2026,

20 grudnia 2026.

Zatem jak widać, na tej liście nie ma daty 18 stycznia, czyli to niedziela niehandlowa. Znając terminy niedziel handlowych w 2026 roku, możesz lepiej zorganizować swoje zakupy. To doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w potrzebne produkty, prezenty lub artykuły gospodarstwa domowego bez konieczności pośpiechu w tygodniu.

Niedziele handlowe to dni, w których większość sklepów, w tym supermarkety i centra handlowe, jest otwarta pomimo ogólnego zakazu handlu w niedziele. Dla wielu osób, szczególnie tych pracujących w tygodniu, są to jedne z niewielu okazji do spokojnych zakupów.

Wprowadzenie zakazu handlu w niedziele w Polsce było procesem stopniowym. Celem było zapewnienie pracownikom handlu większej ilości wolnego czasu i możliwości spędzania go z rodziną. Stopniowo ograniczano liczbę niedziel handlowych w roku, aż do obecnego stanu, w którym tylko kilka niedziel w roku jest handlowych.

Wyjątki od zakazu handlu

Warto pamiętać, że zakaz handlu w niedziele nie dotyczy wszystkich placówek. Otwarte mogą być m.in.:

stacje benzynowe,

apteki,

kwiaciarnie,

cukiernie,

lodziarnie,

sklepy z pamiątkami,

placówki gastronomiczne.

