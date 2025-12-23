Wynagrodzenia w sklepach Lidl Polska wzrosną do przedziału 5600-6750 zł brutto, w centrach dystrybucji do 6000-7700 zł brutto

Na podwyżki i nowe miejsca pracy firma przeznaczy w 2026 roku łącznie ponad 240 mln zł

Pracownicy otrzymali kupony rabatowe o wartości 1200 zł oraz świąteczne prezenty i paczki dla dzieci za prawie 5,8 mln zł

Menedżerowie sklepów mogą liczyć na pensję od 8500 zł brutto oraz samochód służbowy

Ile będą zarabiać pracownicy Lidl Polska od stycznia 2026

Sieć Lidl Polska ogłosiła kolejną podwyżkę wynagrodzeń dla swoich pracowników. Od 1 stycznia 2026 roku pensje wzrosną zarówno w sklepach, jak i centrach dystrybucji.

Pracownicy sklepów będą zarabiać od 5600 zł brutto do 6750 zł brutto. Natomiast załoga centrów dystrybucji otrzyma wynagrodzenie w wysokości od 6000 zł brutto do 7700 zł brutto. Konkretna kwota jest określana indywidualnie w umowie o pracę.

Menedżerowie sklepów mogą liczyć na jeszcze wyższe zarobki – od 8500 zł brutto. Do tego wszyscy kierownicy placówek otrzymują samochód służbowy.

Lidl Polska inwestuje 240 mln zł w pracowników i rozwój

Firma przeznacza ogromne środki na wynagrodzenia i rozwój. Tylko w 2026 roku na podwyżki i utworzenie nowych miejsc pracy Lidl Polska wyda ponad 240 mln zł.

W Lidl Polska nieustannie podejmujemy działania, aby umacniać naszą pozycję lidera wśród pracodawców na rynku. Osobom zatrudnionym w naszej firmie zapewniamy stabilność, bardzo atrakcyjne warunki pracy oraz wysokie zarobki – jedne z najwyższych w handlu

– podkreśla Włodzimierz Wlaźlak, Prezes Zarządu Lidl Polska.

Sieć planuje dalszy rozwój i zwiększenie zatrudnienia. Nowe miejsca pracy powstaną w sklepach, magazynach oraz centrali firmy.

Kupony 1200 zł i paczki dla dzieci pracowników Lidl

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Lidl Polska przygotował dla swojej załogi specjalne prezenty. Pracownicy otrzymali kupony rabatowe o łącznej wartości 1200 zł na zakupy w sklepach sieci.

Akcja promocyjna w aplikacji Lidl Plus była skierowana do pracowników, współpracowników i osób zatrudnionych przez wybranych kontrahentów. Uczestnicy mogli także zaprosić do programu swoich bliskich i znajomych.

Firma przygotowała również upominki świąteczne dla pracowników o wartości 1 mln zł. Ponad 22 tysiące dzieci pracowników do 13. roku życia otrzymało paczki o łącznej wartości blisko 4,8 mln zł. Całkowita wartość świątecznych benefitów wyniosła prawie 5,8 mln zł.

Zobacz poniżej, co znalazło się w świątecznej paczce dla pracowników Lidla.

Jakie benefity oferuje Lidl Polska pracownikom

Wysokie wynagrodzenia to nie jedyna korzyść z pracy w Lidl Polska. Firma oferuje bogaty pakiet benefitów pozapłacowych dostępny dla wszystkich zatrudnionych.

Dążymy do zapewnienia pracowniczkom i pracownikom Lidl Polska komfortowego środowiska pracy. Oferujemy nie tylko jedne z najwyższych wynagrodzeń w branży handlowej, ale też gwarantujemy równość płac na równorzędnych stanowiskach, niezależnie od czynników takich jak płeć czy wiek

– wyjaśnia Anna Dębicka-Rasiak, Członkini Zarządu ds. Personalnych Lidl Polska.

W pakiecie benefitów znajdują się:

prywatna opieka medyczna

ubezpieczenie grupowe i turystyczne

pakiet sportowy

szkolenia zawodowe

wyprawki dla maluszka i pierwszoklasisty

bezpłatny program wsparcia psychologa, prawnika i doradcy finansowego

roczne ubezpieczenia NNW dla dzieci i wnuków pracowników do 25. roku życia

Praca w Lidl Polska – jak aplikować

Lidl Polska jest jednym z największych pracodawców w sektorze handlu w Polsce. Firma systematycznie zwiększa zatrudnienie i planuje utworzenie kolejnych miejsc pracy w 2026 roku.

Wszystkie aktualne oferty pracy dostępne są na stronie https://kariera.lidl.pl/oferty-pracy

Kandydaci mogą tam znaleźć stanowiska w sklepach, centrach dystrybucji oraz centrali firmy.

