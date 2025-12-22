W związku z nowelizacją ustawy ustanawiającą wigilię dniem wolnym od pracy, 23 grudnia stał się kluczowym dniem handlowym z godzinami otwarcia wydłużonymi w wielu sieciach nawet do 23:30 lub północy.

Dyskonty i hipermarkety, w tym Biedronka, Lidl oraz Kaufland, wdrożyły specjalne harmonogramy, aby obsłużyć wzmożony ruch przed trzydniowym zamknięciem placówek wielkopowierzchniowych.

Eksperci odradzają zakupy w godzinach 16:00–20:00 ze względu na przewidywany paraliż kasowy, rekomendując wizyty w sklepach wczesnym rankiem, gdy dostępność świeżych produktów jest największa.

27 grudnia sklepy będą ponownie otwarte, ale 28 grudnia (niedziela) obowiązuje zakaz handlu. Polacy muszą zaplanować zakupy na trzy dni: 24, 25 i 26 grudnia to całkowite zamknięcie handlu wielkopowierzchniowego.

Do której godziny otwarte sklepy 23 grudnia 2025?

W roku 2025 kalendarz handlowy uległ rewolucyjnej zmianie. Ze względu na nowe przepisy, które zamknęły handel wielkopowierzchniowy w wigilię (24 grudnia), cały ciężar przedświątecznych zakupów przeniósł się na wtorek, 23 grudnia.

Większość sieci w Polsce zdecydowała się na drastyczne wydłużenie godzin pracy, aby umożliwić klientom zrobienie zapasów na nadchodzące trzy dni wolne. Oto szczegółowe godziny otwarcia dla najpopularniejszych sieci w tym dniu:

Godziny otwarcia Biedronki 23 grudnia

Biedronka w dniu 23 grudnia będzie otwarta od godziny 5:00 do 23:30. To jeden z najdłuższych okresów pracy w tym przedświątecznym dniu. Dzień wcześniej, 22 grudnia, sklepy sieci pracowały nawet do 1:00 w nocy, co wywołało protesty związku zawodowego Solidarność.

Lidl godziny otwarcia 23 grudnia

Sklepy Lidl będą czynne 23 grudnia od 6:00 do 23:00 we wszystkich lokalizacjach. Sieć zapowiada, że większość placówek będzie działać według tego harmonogramu od 19 do 23 grudnia, czyli przez cały ostatni tydzień przed świętami.

Kaufland i Auchan godziny otwarcia

Kaufland będzie otwarty 23 grudnia od 6:00 do 23:00, a w niektórych lokalizacjach nawet do 23:30. Auchan planuje otwarcie placówek zazwyczaj od 6:30 lub 7:00 do 23:00.

Inne sieci handlowe 23 grudnia

Pozostałe popularne sieci również wydłużyły godziny otwarcia:

Netto – sklepy czynne do 23:00

Aldi – otwarte do 23:00

Dino – sklepy czynne do 23:00-23:30

Żabka – punkty otwarte w godzinach 6:00-23:00 (zależnie od decyzji właściciela franczyzobiorcy)

Co z Wigilią 24 grudnia i świętami?

Należy pamiętać, że wydłużone godziny 23 grudnia są bezpośrednią odpowiedzią na tzw. "twardą granicę" prawną, która uniemożliwia handel wielkopowierzchniowy w Wigilię. Oznacza to, że 24 grudnia Biedronka, Lidl, Kaufland czy Auchan będą całkowicie zamknięte.

Jedynym wyjątkiem w wigilię pozostaną mniejsze placówki działające na zasadach franczyzy, takie jak niektóre sklepy Żabka czy Carrefour Express, oraz stacje benzynowe. W tych miejscach decyzję o otwarciu i godzinach pracy podejmują indywidualni właściciele.

Ważne: asortyment w otwartych punktach może być znacznie ograniczony, a ceny wyższe niż w dyskontach.

Dla konsumentów oznacza to, że wtorek 23 grudnia jest faktycznie ostatnią szansą na kompleksowe zaopatrzenie lodówki przed świętami. Sklepy pozostaną zamknięte przez trzy kolejne dni: 24, 25 i 26 grudnia.

Kiedy sklepy otwarte po świętach?

Handel zostanie wznowiony dopiero w sobotę, 27 grudnia. To pierwszy dzień, kiedy klienci będą mogli ponownie zrobić zakupy w dyskontach i hipermarketach.

Następnego dnia, 28 grudnia (niedziela), obowiązuje zakaz handlu. Sklepy będą zamknięte, zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele.

Kiedy najlepiej robić zakupy 23 grudnia?

Eksperci handlu i analitycy konsumenccy zgodnie odradzają wizyty w sklepach w godzinach 16:00-20:00. To moment największego natężenia ruchu, gdy kasy są zablokowane, a półki z najpopularniejszymi produktami mogą być już opróżnione.

Najlepsze godziny na zakupy:

Wczesny ranek (5:00-8:00) – pełna dostępność świeżych produktów, krótkie kolejki, możliwość spokojnego wyboru

– pełna dostępność świeżych produktów, krótkie kolejki, możliwość spokojnego wyboru Przedpołudnie (8:00-12:00) – nadal dobra dostępność towaru, umiarkowany ruch

– nadal dobra dostępność towaru, umiarkowany ruch Późny wieczór (21:00-23:00) – mniej klientów, choć niektóre produkty mogą być już wyprzedane

Warto unikać godzin: 16:00-20:00 – szczyt przedświątecznych zakupów, długie kolejki, paraliż kasowy.

Co warto kupić 23 grudnia?

Planując zakupy na ostatni dzień przed świętami, warto skupić się na produktach, które są kluczowe dla świątecznego stołu:

Świeże produkty: warzywa, owoce, pieczywo, nabiał

warzywa, owoce, pieczywo, nabiał Mięso i ryby: najlepiej kupować rano, gdy dostępność jest najlepsza

najlepiej kupować rano, gdy dostępność jest najlepsza Produkty ostatniej chwili: zapomniane przyprawy, dodatki do potraw

zapomniane przyprawy, dodatki do potraw Drobne artykuły gospodarstwa domowego

Ważna rada: Produkty o długim terminie ważności, takie jak mąka, cukier, makarony, konserwy, lepiej kupić już w dniach poprzedzających 23 grudnia, aby uniknąć stresu i tłoku w ostatniej chwili.

Najważniejsze świąteczne daty

23 grudnia (wtorek) – ostatni dzień na zakupy, sklepy otwarte do 23:00-23:30

24 grudnia (środa, Wigilia) – sklepy wielkopowierzchniowe zamknięte, otwarte tylko niektóre Żabki i stacje benzynowe

25-26 grudnia (czwartek-piątek) – Boże Narodzenie, wszystkie sklepy zamknięte

27 grudnia (sobota) – sklepy ponownie otwarte

28 grudnia (niedziela) – niedziela niehandlowa, sklepy zamknięte

Pamiętaj o dobrym zaplanowaniu zakupów! 23 grudnia to ostatni dzień na kompleksowe zaopatrzenie przed trzydniową przerwą w handlu. Rób zakupy wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, aby uniknąć tłumów.

